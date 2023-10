L’unité Hero K-9 israélienne créditée du sauvetage de plus de 200 civils lors de l’attaque terroriste du Hamas

Une unité israélienne K-9 aurait sauvé plus de 200 civils alors qu’ils étaient sous le feu des tirs dans les communautés proches de la bande de Gaza.

Lors de combats dans plusieurs communautés proches de Gaza, des soldats israéliens associés à des K-9 ont effectué plusieurs missions de sauvetage qui « ont sauvé des otages, sauvé des vies et éliminé des terroristes qui s’étaient barricadés dans des maisons », selon l’unité du porte-parole des Forces de défense israéliennes.

Les commandants et les soldats de l’unité israélienne Oketz K-9 ont été répartis en trois compagnies différentes afin de jouer un rôle plus actif dans les combats près de la bande de Gaza, a indiqué le porte-parole, ce qui a permis le sauvetage de plusieurs otages et la mort de plus de 10 terroristes du Hamas.

Lors d’une bataille au kibboutz Kfar Aza, un chien nommé « Naro » a été envoyé pour trouver les terroristes et les armes, mais a fini par révéler l’emplacement d’une embuscade prévue contre les forces israéliennes et attaquer les hommes armés du Hamas. Les forces israéliennes ont pu neutraliser l’embuscade après avoir été alertées par Naro, décédé dans les combats. Les soldats israéliens ont pu localiser la dépouille du K-9 et le ramener à leur base pour l’enterrement.

Lors d’un autre incident, un K-9 nommé « Charlie » a réussi à localiser un haut dirigeant du Hamas et à établir le contact avant que les soldats israéliens ne puissent soutenir le chien et appréhender le terroriste.

Selon un commandant de l’unité Oketz, les forces israéliennes K-9 commenceront bientôt à se tourner vers des opérations offensives contre le Hamas dans la bande de Gaza.

« La prochaine étape est d’entrer dans la bande de Gaza », a déclaré le commandant, selon l’unité du porte-parole de l’armée israélienne. « La mission est de neutraliser tous les terroristes auxquels nous sommes confrontés sur le terrain ; nous sommes prêts, nous sommes forts, nous sommes unis et nous allons gagner. »

Selon certaines informations, 29 Américains et au moins 1 300 Israéliens ont été tués jusqu’à présent dans les attaques. Les médias israéliens ont rapporté que quelque 1 500 terroristes du Hamas avaient été tués en Israël.

Selon le site Internet du porte-parole de Tsahal, Oketz, qui signifie « piqûre » en hébreu, est sa principale unité canine. « Elle opère avec des chiens spécialement dressés pour des missions dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, de la recherche et du sauvetage et à d’autres fins spécifiques. L’unité opère dans toutes les régions du pays. »

Il poursuit : « L’adhésion à l’unité est volontaire et les soldats sont donc soumis à une sélection et à des tests difficiles avant de rejoindre l’unité. Chaque chien est dressé pour avoir une spécialité spécifique (attaque, recherche et sauvetage, localisation d’armes, détection d’explosifs, etc.). »