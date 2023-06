L’unité du parti de gauche espagnol pourrait améliorer les chances de réélection du Premier ministre socialiste Sánchez

Les chances du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez d’être réélu après les élections de juillet ont reçu un coup de pouce potentiellement important à la suite d’un accord entre plus d’une douzaine de petits partis de gauche pour se présenter sur un ticket commun, un accord qui devrait apporter un soutien clé aux socialistes de Sánchez en toute négociation post-électorale pour former le gouvernement.

L’accord signé vendredi soir a mis fin à des jours d’intenses négociations et a été scellé au dernier moment par un accord entre la nouvelle alliance de la vice-première ministre Yolanda Díaz, Sumar, et le petit mais influent partenaire de la coalition d’extrême gauche des socialistes, United We Can, ou Podémos.

Podemos et 14 autres groupes feraient partie de l’alliance Sumar pour l’élection, a déclaré Sumar.

Sumar, qui signifie ajouter ou unir en espagnol, devait être officiellement enregistré plus tard vendredi en tant que groupe politique pour participer aux élections.

Sánchez a convoqué des élections générales anticipées pour le 23 juillet la semaine dernière après que le parti socialiste et United We Can aient été sérieusement battus lors des élections locales et régionales du 28 mai.

La fragmentation des partis à gauche des socialistes a été blâmée pour bon nombre des pertes électorales régionales et locales.

Le vote de mai a vu l’Espagne basculer fortement vers la droite, faisant du principal Parti populaire conservateur d’opposition, ou PP, la principale force politique du pays.

La plupart des sondages donnent au PP une victoire en juillet, mais prédisent qu’il aura besoin du soutien du parti d’extrême droite Vox.

Mais le nouvel accord entre les petits partis de gauche du pays pourrait aider Sánchez à former un nouveau gouvernement de coalition, d’autant plus que Díaz et Sánchez sont deux des politiciens les plus populaires du pays.

« Alors qu’un gouvernement dirigé par le PP après les élections est le scénario le plus probable à ce stade, une augmentation du soutien aux partis de gauche pourrait encore aider Sanchez à rester au pouvoir », a déclaré Antonio Barroso, directeur adjoint de la recherche chez Teneo, basé à Londres. groupe de réflexion, dans une note cette semaine.

« Sans un tel accord (d’unité du parti de gauche), la répartition des votes entre les différents partis pénaliserait probablement la gauche, permettant au PP et à Vox d’atteindre plus facilement le seuil des 176 sièges », pour une majorité au Parlement, a-t-il ajouté.

Sumar ne s’est pas présenté aux élections de mai.

Les socialistes dirigent le gouvernement de coalition minoritaire depuis 2019, mais des disputes internes avec United We Can et plusieurs lois controversées ont fait des ravages.