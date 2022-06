L’unité du GOP ? Certains visent la réconciliation après des primaires difficiles

CHARLESTON, SC (AP) – Deux jours après avoir perdu une primaire amère face à une rivale qu’elle considérait autrefois comme une « trahison » pour avoir travaillé occasionnellement avec les démocrates, Katie Arrington est apparue lors d’un « rassemblement d’unité » pour exhorter les républicains de Caroline du Sud à se rassembler et à soutenir Rep Nancy Mace aux élections générales d’automne.

Les républicains, a déclaré Arrington, « peuvent se battre comme des banshees à l’intérieur de la maison, mais une fois que nous avons franchi cette porte, c’est une équipe, un combat. »

Le ton cordial était frappant dans un Parti républicain de plus en plus défini par une approche absolutiste de la politique. L’ancien président Donald Trump, qui a soutenu Arrington, a une fois refusé de s’engager à soutenir ses rivaux du GOP s’ils sortaient vainqueurs de la primaire présidentielle de 2016. Depuis lors, la mentalité de gagner à tout prix du parti n’a fait que s’approfondir, tout signe de tête au compromis étant rejeté.

Le sénateur John Cornyn, par exemple, a été moqué lors de la convention républicaine du Texas la semaine dernière après avoir travaillé avec les démocrates sur de modestes modifications des lois sur les armes à feu après un massacre scolaire dans l’État le mois dernier. Eric Greitens, candidat au Sénat du GOP dans le Missouri, a publié cette semaine une annonce le représentant avec une arme à feu alors qu’il part à la «chasse» des soi-disant RINO, qui signifie républicains en nom seulement. La vidéo était si graphique que Facebook l’a supprimée et Twitter a empêché qu’elle soit partagée.

C’est ce qui a rendu la scène en Caroline du Sud si remarquable. Conscients que le district côtier du Congrès est l’un des rares endroits de l’État où les démocrates ont été compétitifs, les républicains ont déclaré qu’il était important de dépasser les divisions internes du parti.

« Nous devons mettre notre poids derrière un candidat sélectionné que la plupart des gens voulaient et être unis en cela », a déclaré Roger O’Sullivan, un retraité de Mount Pleasant qui avait voté pour Arrington, mais soutiendra Mace à l’avenir. « Cela n’arrivera pas ce soir, mais cela doit certainement arriver d’ici novembre. »

L’électeur de la région de Charleston, JoAnne Knapp, a également exprimé son optimisme pour que les républicains du 1er district se réunissent même s’ils ne sont pas toujours d’accord, comparant la division à une union de conjoints qui maintiennent leurs points de vue individuels, mais font des compromis si nécessaire.

« C’est un peu comme un mariage », a déclaré Knapp. « Si vous restez ferme dans vos voies, cela ne va pas durer. »

Mace a provoqué la colère de nombreux républicains avec sa critique de Trump, en particulier après avoir déclenché l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain. La violence, qui s’est déroulée au cours de la première semaine de mandat de Mace, a sapé «tout l’héritage» de Trump, avait-elle déclaré à l’époque. Et bien qu’elle soit un vote conservateur fiable au Congrès, elle a parfois travaillé avec des démocrates sur des questions telles que la défense de la communauté LGBTQ, la légalisation de la marijuana et le renforcement de l’infrastructure de cybersécurité.

Reconnaissant que « les gens se sentent toujours très passionnés » par la direction du GOP, le président républicain du comté de Charleston, Maurice Washington, s’est dit « optimiste » que le parti puisse s’unir contre la démocrate Annie Andrews à l’automne.

« Nous devons débarrasser le parti de la » vieille garde, nouvelle garde « et perdre ce terme » RINO « », a déclaré Washington, du surnom de ceux que certains ne considèrent pas comme de vrais conservateurs. « Ce n’est pas une question d’unité, c’est une question de confiance. Et à moins que nous ne comblions cet écart de confiance, ainsi que l’écart d’unité, nous n’allons pas réussir. … Mais c’est un bon début. »

Au-delà de la Caroline du Sud, d’autres républicains ont fait des efforts pour rassembler le parti après une primaire difficile. Après avoir été solidement battu lors du concours du GOP de Géorgie pour le poste de gouverneur le mois dernier, David Perdue, soutenu par Trump, a déclaré qu’il faisait confiance aux électeurs et qu’il « s’assurerait » que les républicains battent la démocrate Stacey Abrams aux élections générales.

Mais certains efforts du GOP pour encourager la réconciliation n’ont pas toujours fonctionné comme prévu. Lors d’un événement le mois dernier destiné à rallier les républicains autour du candidat du parti au poste de gouverneur du Nebraska, le candidat soutenu par Trump dans la course, Charles Herbster, n’a fait qu’une brève apparition et est parti sans approuver le vainqueur, Jim Pillen.

Et plus tôt cette semaine dans le second tour du Sénat de l’Alabama, le représentant Mo Brooks a reconnu que les « électeurs ont parlé » en choisissant Katie Britt comme candidate du GOP. Mais, a-t-il ajouté, « ils n’ont peut-être pas parlé avec sagesse ».

Et même en Caroline du Sud, Arrington a pris un ton plus vif juste un jour après l’événement d’unité. Elle a appelé dans une émission de radio de la région de Charleston pour jurer que, bien qu’elle soit « tout pour l’unité dans le parti » et travaillerait pour assurer la réélection de Mace, elle « rallierait » également ses partisans pour faire comprendre à Mace leur point de vue dont elle a besoin. à s’éloigner de la conciliation avec les démocrates.

« La seule façon de la rendre responsable est de rester sur elle », a déclaré Arrington.

« Je vais devenir le pire cauchemar de Nancy Mace », a-t-elle poursuivi. « Elle va devoir comprendre que nous n’allons pas être complaisants. … Je veux qu’un républicain réussisse, mais je veux qu’un républicain conservateur réussisse.

