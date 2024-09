L’unité de voitures autonomes de GM condamnée à une amende de 1,5 million de dollars américains pour avoir omis de signaler les détails de l’accident

La National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis a déclaré lundi que Cruise, l’unité de voitures autonomes de General Motors, paierait une amende de 1,5 million de dollars américains après avoir omis de divulguer les détails d’un grave accident impliquant un piéton en octobre 2023.

En vertu du règlement, Cruise doit soumettre à la NHTSA un plan d’actions correctives sur la manière dont elle améliorera sa conformité en matière de déclaration d’incidents graves et sera confrontée à des exigences de déclaration renforcées pendant au moins deux ans.

Cruise fait également l’objet d’enquêtes en cours de la part du ministère américain de la Justice et de la Securities and Exchange Commission suite à l’accident au cours duquel l’un de ses robots-taxis à San Francisco a heurté une piétonne après que celle-ci ait été heurtée par un autre véhicule et l’ait traînée sur plus de six mètres.

En octobre 2023, les employés de Cruise ont tenté de convaincre la NHTSA de ne pas ouvrir d’enquête sur l’incident de blessure et ont soumis des rapports qui ne révélaient pas que le piéton avait été traîné, selon un rapport commandé par GM.

Une voiture autonome Cruise, propriété de General Motors Corp, est vue devant le siège social de l’entreprise à San Francisco, où elle effectue la plupart de ses tests, en Californie, le 26 septembre 2018. (Heather Somerville/Reuters)

Steve Kenner, responsable de la sécurité de Cruise, a déclaré que l’accord avec l’agence « est un pas en avant dans un nouveau chapitre pour Cruise, s’appuyant sur nos progrès sous une nouvelle direction, des processus et une culture améliorés, et un engagement ferme en faveur d’une plus grande transparence avec nos régulateurs ».

Cruise a soumis des rapports incomplets sur les accidents

La NHTSA a déclaré que Cruise avait soumis plusieurs rapports incomplets sur des accidents impliquant des systèmes de conduite automatisés, dont deux liés à l’accident d’octobre.

Elle a découvert que Cruise avait omis des détails dans les rapports d’accident d’octobre 2023 après avoir visionné la vidéo demandée à Cruise, qui a également modifié quatre autres rapports pour fournir des détails supplémentaires sur d’autres accidents, a indiqué l’agence.

L’enquête de la NHTSA pour savoir si Cruise prend suffisamment de précautions avec son robotaxis autonome pour protéger les piétons reste ouverte.

En août, Cruise a rappelé 1 200 robotaxis pour des problèmes de freinage brusque à la suite d’une enquête de la NHTSA sur la sécurité de leurs systèmes de conduite autonome.

GM a annoncé en juillet qu’il suspendrait indéfiniment ses projets d’utilisation de son véhicule autonome Origin sans volant.

En réponse à l’accident d’octobre et aux enquêtes qui ont suivi, le PDG de Cruise a démissionné l’année dernière et General Motors a ensuite annoncé son intention de réduire les dépenses consacrées à l’unité de conduite autonome.

La California Public Utilities Commission a imposé une amende maximale de 112 500 $ à Cruise pour ne pas avoir fourni rapidement des informations complètes à la commission sur l’accident.