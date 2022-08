L’unité de soins intensifs de l’hôpital de Bowmanville n’a pas de date fixée pour la réouverture

Un mois après la fermeture temporaire d’une unité de soins intensifs en Ontario en raison d’une « pénurie importante de personnel », l’hôpital n’a pas de calendrier pour la réouverture de l’USI.

Le 28 juillet, Lakeridge Health a déclaré avoir pris la «décision difficile» de déplacer temporairement l’unité de soins intensifs de l’hôpital de Bowmanville et de transférer les soins aux hôpitaux d’Ajax Pickering et d’Oshawa.

«Nous avons rétabli certains services infirmiers de soins intensifs à l’hôpital de Bowmanville, et nous continuons à travailler avec diligence pour stabiliser le personnel afin de rétablir pleinement les services aux soins intensifs», a déclaré mercredi la porte-parole de Lakeridge, Sharon Navarro, à CTV News Toronto.

Cela survient alors que le gouvernement de l’Ontario a publié jeudi la prochaine phase de son «plan pour rester ouvert», avant une augmentation prévue des maladies respiratoires dans les mois à venir.

Malgré la consolidation des soins à Bowmanville, Navarro a déclaré qu’il n’y avait eu aucune interruption des services au service des urgences de l’hôpital et qu’un médecin de soins intensifs est resté sur place tout au long de cette période de transition.

Dans les jours à venir, elle a déclaré que la situation serait étroitement surveillée et que d’autres mises à jour seraient annoncées à la communauté dès qu’elles seraient disponibles.

« Nous reconnaissons l’impact que cette situation a eu sur notre personnel, nos patients et leurs familles. Nous sommes très reconnaissants envers le personnel et les médecins qui fournissent maintenant ces services de soins intensifs, ainsi qu’à ceux qui travaillent sans relâche pour assurer une dotation en personnel adéquate pour rétablir en toute sécurité tous les services dès que possible », a déclaré Navarro.

« Nous apprécions également la patience, la coopération et la compréhension de la communauté de la région de Durham pendant cette période extrêmement difficile. »