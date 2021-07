L’unité de sécurité du commerce a agi en tant que «force de police voyou et irresponsable»

Investigations and Threat Management Service, une unité de sécurité du ministère du Commerce, a mené des enquêtes non autorisées ciblant des employés américains d’origine asiatique.

Un rapport du Sénat détaillant l’unité «voyous» a été publié mardi par le sénateur républicain du Mississippi Roger Wicker.

Une unité de sécurité au sein du ministère du Commerce a agi comme « une force de police voyous et irresponsable dans plusieurs administrations présidentielles » ciblant les employés du département américano-asiatiques, selon un nouveau rapport du Sénat basé sur les allégations de plus de deux douzaines de dénonciateurs.

L’unité, nommée Service des enquêtes et de la gestion des menaces (ITMS), a mené des enquêtes non autorisées – et souvent « trop zélées » – ciblant ces employés dans le but d’éliminer les liens supposés entre eux et le gouvernement chinois à partir de 2014, le rapport dit.

Dans un cas, ITMS a enquêté sur l’hydrologue d’origine chinoise Sherry Chen sur des accusations d’espionnage et de fausses déclarations, alléguant qu’elle avait distribué des informations non classifiées à un ressortissant étranger, indique le rapport.

« Des agents l’auraient interrogée pendant sept heures et lui auraient dit qu’elle ne pourrait jamais discuter de l’interrogatoire avec qui que ce soit, y compris ses supérieurs », indique le rapport. « Dans une action en justice intentée contre des fonctionnaires fédéraux, Chen a déclaré que les agents d’ITMS ‘avaient ignoré les preuves à décharge tout au long de l’entretien, étaient parvenus à de fausses conclusions sans même une enquête superficielle sur les faits sous-jacents et avaient signalé de faux résultats reflétant leurs préjugés raciaux et ethniques.’ »

Lorsque l’affaire a été renvoyée au FBI, toutes les charges ont été abandonnées.

Dans d’autres cas, le rapport indique que les enquêtes de l’ITMS ont abouti à la saisie de téléphones et d’ordinateurs professionnels, à des perquisitions secrètes impliquant « des tactiques de dissimulation d’identité, y compris l’utilisation de masques faciaux, de gants en latex et de couvre-chaussures » et le crochetage de bureaux et de stockage personnel.

« Une mauvaise gestion et une faible surveillance ont permis à l’ITMS de fonctionner en dehors des normes de la communauté des forces de l’ordre », lit-on dans le rapport. « Des politiques et procédures déficientes décrivant les capacités d’enquête de l’unité ont conduit à des cas répétés de malversations, notamment la prolongation délibérée des enquêtes, l’utilisation non autorisée de systèmes de messagerie sécurisés et la surclassification de documents pour protéger l’unité d’un examen externe. »

Une enquête sur l’unité a été lancée en février par le comité sénatorial du commerce, des sciences et des transports. Les dénonciations d’activités inappropriées remontent au milieu des années 2000, selon le rapport. Le rapport a été publié mardi par le sénateur républicain du Mississippi Roger Wicker, un membre éminent de ce comité.

« Il est de mon devoir de veiller à ce que nous tenions les agences responsables, en particulier lorsque les dénonciateurs présentent des informations suggérant des abus de pouvoir chroniques », a déclaré Wicker dans un communiqué. « Le Congrès a un rôle défini dans l’exercice de la surveillance, et j’ai l’intention de m’assurer que les agences fédérales fonctionnent dans les limites appropriées. »