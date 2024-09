L’unité de santé émet un avis sur la vaccination contre le virus pour les personnes âgées

Une alerte envoyée aux médecins locaux conseille de commencer la vaccination des adultes à haut risque de 60 ans et plus contre le virus respiratoire syncytial (VRS)

Le Bureau de santé de Sudbury a émis une alerte aux médecins locaux indiquant que les personnes âgées de 60 ans et plus devraient se faire vacciner contre le virus respiratoire syncytial (VRS).

L’alerte, publiée récemment sur le site Web de Santé publique Sudbury et districts, indique que l’administration du vaccin contre le VRS peut commencer immédiatement.

Cette année, le ministère de la Santé a annoncé que le programme de vaccination contre le VRS pour les personnes âgées à haut risque se poursuivra, indique l’alerte, qui est distribuée aux prestataires de soins de santé primaires dans toute la juridiction de l’unité de santé.

Des études montrent que le vaccin contre le VRS offre une protection pluriannuelle contre l’infection. Les personnes qui répondent aux critères de risque élevé et qui ont reçu une dose du vaccin contre le VRS au cours de la campagne 2023-2024 n’ont pas besoin de recevoir une autre dose du vaccin cette saison.

L’alerte indiquait que le vaccin serait gratuit pour les personnes non vaccinées contre le VRS, âgées de 60 ans et plus et répondant à l’un des critères suivants :

Ils résident dans des établissements de soins de longue durée (ESLD), des résidences pour personnes âgées ou des maisons de retraite.

Ils se trouvent dans un hôpital recevant un niveau de soins alternatif (NSA) ou un contexte similaire (comme des soins continus complexes ou des programmes de transition hospitalière).

Ils reçoivent une hémodialyse ou une dialyse péritonéale.

Ils sont receveurs de greffes d’organes solides ou de cellules souches hématopoïétiques.

Ils se retrouvent sans abri.

Ils s’identifient comme membres des Premières Nations, Inuits ou Métis.

Le bureau de santé a indiqué que deux vaccins contre le VRS seront disponibles cette saison : Arexvy (GlaxoSmithKline Inc.), utilisé la saison dernière, et Abrysvo™ (Pfizer Canada ULC), qui a été acheté pour 2024-2025. Arexvy continuera d’être fourni par la Santé publique jusqu’à épuisement des stocks provinciaux. Abrysvo™ sera fourni dans vos commandes de vaccins après cette date.

Des informations cliniques supplémentaires ont été publiées sur le site Web du PHSD.