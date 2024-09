L’unité de santé de la région émet une alerte après 8 intoxications médicamenteuses en 7 jours

Cinq des huit surdoses suspectées, y compris la surdose mortelle, se sont produites au cours du week-end à Grey-Bruce

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SANTÉ PUBLIQUE GREY BRUCE

Un cas mortel et sept cas non mortels d’intoxication aux opioïdes ont été signalés au service de santé publique de Grey Bruce au cours des sept derniers jours, ce qui a incité l’organisation à émettre une alerte de surdose d’opioïdes aux partenaires communautaires le lundi 9 septembre.

Cinq des huit surdoses suspectées, dont la mort, se sont produites au cours du week-end. La majorité des cas ont eu lieu à Owen Sound.

Le fentanyl est la substance soupçonnée d’être responsable de quatre des huit intoxications médicamenteuses. Bien que la substance impliquée dans l’overdose mortelle n’ait pas encore été confirmée, du fentanyl jaune et violet ont tous deux été retrouvés sur les lieux.

Dans six des huit surdoses, le médicament a été administré par voie tabagique.

« C’est la neuvième fois cet été que le service de santé publique de Grey Bruce émet une alerte de surdose d’opioïdes en réponse à une augmentation des intoxications locales aux drogues. Il s’agit d’une tendance profondément préoccupante », déclare Monica Blair, responsable du programme de réduction des méfaits au service de santé publique de Grey Bruce.

GBPH a maintenant émis 22 alertes aux opioïdes adressées aux partenaires en 2024soit plus que les 18 alertes émises tout au long de l’année 2023.

« Alors que la Santé publique continue de travailler avec ses partenaires et les membres de la communauté pour répondre et lutter contre l’épidémie d’intoxication aux opioïdes, nous implorons les personnes qui consomment des drogues non réglementées de mettre en pratique des stratégies essentielles de réduction des méfaits avant chaque dose, notamment en ayant toujours de la naloxone à portée de main et un ami sobre avec eux qui peut administrer la naloxone et appeler le 911 en cas de surdose », a ajouté Blair.

Le GBPH encourage les personnes qui consomment des drogues non réglementées à utiliser des trousses de dépistage de drogues en conjonction avec d’autres stratégies de réduction des risques. Des trousses de dépistage pour le fentanyl, les benzodiazépines et la xylazine sont disponibles auprès de la Santé publique et de plusieurs partenaires communautaires, dont Safe ‘N Sound, SOS, l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) Grey-Bruce et le Centre de santé communautaire du sud-est de Grey.

L’équipe mobile SOS propose désormais des services détaillés de vérification des drogues, en fournissant des informations sur les substances présentes dans un échantillon et leur quantité. L’équipe est joignable au 519-379-8743 du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 18 h

GBPH encourage également les personnes à être accompagnées d’un ami sobre lorsqu’elles consomment de la drogue ou à contacter le National Overdose Response Service (NORS) ou à utiliser/télécharger l’application BRAVE si elles consomment seules. Vous pouvez joindre le NORS en appelant ou en envoyant un SMS au 1-888-688-6677. Un opérateur du NORS restera en ligne avec la personne pendant la consommation de drogue. Si la personne ne réagit plus, le NORS appellera le 911 pour s’assurer que les secours arrivent.

D’autres recommandations en matière de réduction des risques incluent :

Soyez particulièrement prudent si vous mélangez des médicaments. Mélanger des médicaments, y compris avec de l’alcool, augmente le risque de dommages et de surdose.

Procédez lentement. Commencez toujours par une faible dose et augmentez-la progressivement, surtout si vous essayez quelque chose de nouveau ou si vous recommencez à en prendre.

Utilisez uniquement des fournitures neuves et évitez de les partager. Cela réduit le risque de contracter ou de transmettre une maladie infectieuse. Les fournitures sont disponibles au GBPH et auprès de partenaires communautaires.

Bénéficiez d’une formation sur la prévention des surdoses et emportez avec vous une trousse de naloxone. La naloxone est disponible gratuitement dans la plupart des pharmacies locales et au GBPH, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h. Aucun rendez-vous ni ordonnance n’est nécessaire.

Une surdose est une urgence médicale. Appelez le 911 ou rendez-vous aux urgences. La Loi sur les surdoses de drogue du bon samaritain offre une protection contre les accusations de simple possession à toutes les personnes présentes sur les lieux lorsque le 911 est appelé pour une surdose.

Pour des aides et services supplémentaires :

Ligne d’assistance en cas de suicide : 9-8-8

Connex Ontario : Appelez le 1-866-531-2600 ou envoyez un SMS au 247247

Service ontarien de traitement des dépendances (OATC) : 519-371-0007

Gestion du sevrage/Clinique RAAM : 519-376-5666

Maison G&B : 519-371-3642 poste 1580

Services de santé mentale et de toxicomanie de l’ACSM Grey Bruce : 519-371-3642

Clinique d’accès rapide aux médicaments contre la toxicomanie (RAAM) : 519-376-3999

Service national d’intervention en cas de surdose (NORS) : 1-888-688-6677

En cas de doute, appelez le 211

