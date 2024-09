L’unité de lutte contre les incendies de Ramapo inquiète les autorités. « Une situation très dangereuse »

RAMAPO — Une unité de lutte contre les incendies, soutenue par des rabbins locaux, a déclenché l’alarme auprès des services d’incendie et des responsables gouvernementaux préoccupés par un éventuel manque de formation qui pourrait mettre en danger les résidents et les biens.

Matzilei Aish, qui compterait environ 34 membres, rejoint le département des pompiers de Monsey et d’autres départements couvrant divers villages de Ramapo. Les dirigeants de Matzilei Aish cherchent à servir les communautés juives orthodoxes et hassidiques et ont encouragé les résidents, par le biais de publicités et du bouche à oreille, à appeler leur numéro d’urgence au lieu du 911, ont déclaré les responsables.

Les autorités s’inquiètent de la formation et de l’expérience des membres du groupe, et de la volonté du groupe de signaler ses activités à la police et à l’État. Le fait de ne pas le faire pourrait entraîner des problèmes de remboursement des assurances pour les résidents victimes de dommages matériels causés par un incendie.

« Il s’agit d’un service d’incendie rebelle qui doit être mis à contribution », a déclaré le shérif du comté de Rockland, Lou Falco. « S’ils veulent rejoindre un service d’incendie, c’est ce qu’ils devraient faire. Nous ne connaissons pas les capacités de ce service d’incendie rebelle. »

Il est difficile de mesurer le degré d’activité de Matzilei Aish. Chris Kear, coordinateur des services d’incendie et d’urgence du comté de Rockland, a déclaré que les membres de Matzilei Aish ont commencé à intervenir sur les incendies il y a quelques années à Monsey et dans la région de Spring Valley dans leurs véhicules privés équipés d’extincteurs.

Le superviseur de Clarkstown, George Hoehmann, a déclaré qu’il avait vérifié auprès des chefs des pompiers et de la police de la ville et qu’ils n’étaient pas encore au courant d’une quelconque activité de Matzilei Aish en ville.

Les responsables ont noté que les membres de Matzilei Aish ne participent pas aux programmes de formation continue offerts par le centre de formation des pompiers de Rockland. Ils ont déclaré que les membres de l’unité auraient suivi des cours de base de pompier 1 à l’Institut de droit et de sécurité publique du comté de Bergen.

Il pourrait s’avérer difficile de présenter une demande d’indemnisation sans les documents appropriés. Falco et d’autres responsables ont déclaré que Matzilei Aish n’avait pas fourni de certificat de formation ou d’autres titres à l’État ni aucun « document approuvé par le système qui garantit à l’assureur que les dommages causés par l’incendie se sont réellement produits et ont été correctement traités ».

Le coordinateur des incendies de Rockland avertit les autorités et les agences de l’État

Kear a récemment écrit au superviseur de Ramapo, Michael Specht, et au directeur du comté, Ed Day, au sujet des opérations de Matzilei Aish à Ramapo.

Kear a déclaré que le groupe avait acheté un camion à échelle d’occasion et cherchait à s’étendre dans des communautés comptant de grandes populations juives orthodoxes, comme Wesley Hills, New Hempstead, Airmont, Chestnut Ridge et des quartiers de New City à Clarkstown.

« Ils ont publiquement et en privé encouragé les résidents à les appeler directement et à ne pas appeler le 911 », a écrit Kear. « De plus, ils ont annoncé leur intention d’étendre leurs activités à d’autres zones géographiques… Avec l’ajout d’un camion-échelle et leur intention de s’étendre, le risque d’une situation très dangereuse continue de croître. »

Kear a déclaré que lui et d’autres chefs des pompiers craignent qu’un « groupe rebelle et dysfonctionnel comme celui-ci – qui manque de véritable expérience en matière de lutte contre les incendies et de services d’urgence – s’implique dans une situation qui deviendra désastreuse, voire mortelle ».

Le coordinateur des incendies du comté de Rockland, Chris Kear, s’exprime lors d’une conférence de presse au bâtiment Allison-Paris du comté de Rockland au sujet d’un incendie mortel sur Lake St. à Spring Valley le 4 mars 2023.

Kear a déclaré qu’il avait contacté l’unité de formation de Bergen en 2023 et qu’il avait été écarté. lettre de réponse L’avocat de l’établissement de Bergen a déclaré : « Le LPSI fournit actuellement une formation de pompier uniquement à l’organisation que vous avez identifiée dans votre lettre. Il serait inapproprié, et peut-être illégal, pour le LPSI de refuser une formation à une organisation ou à un individu en particulier. »

Kear a déclaré qu’il avait communiqué avec le bureau du procureur général de l’État de New York, Letitia James, et avec l’unité de sécurité et de santé des employés publics du département du travail de l’État de New York, connue sous le nom de PESHIl a déclaré que le bureau de James affirme qu’une enquête sur Matzilei Aish se poursuit.

Le bureau de James n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Un porte-parole de l’unité PESH du ministère du Travail a déclaré jeudi que Matzilei Aish ne relevait pas de la compétence de l’agence.

Specht de Ramapo : « Appelez le 911 en cas d’incendie »

Specht a déclaré que Ramapo n’avait aucun lien avec Matzilei Aish, une organisation privée à but non lucratif.

« La ville ne soutient pas cette organisation, ni financièrement ni de quelque autre manière que ce soit », a déclaré Specht. « Nous exhortons tous les résidents à appeler le 911 en cas d’incendie ou de situation d’urgence connexe. La ville de Ramapo ne verse aucun argent à cette entité. »

Day, le directeur exécutif du comté, a déclaré que l’intervention de l’État était nécessaire pour remédier à la situation, mais que le bureau du procureur général et le PESH n’avaient pas agi. Il a déclaré que les responsables des pompiers de Rockland et d’autres personnes se réunissaient au sujet de Matzilei Aish depuis des mois.

« Les efforts ne manquent pas », a déclaré Day. « Nous voulons que cette situation soit réglée avant qu’une tragédie ne se produise. Envoyer du personnel non formé sur les lieux d’un incendie ou d’une urgence met en danger la vie des gens et des pompiers. »

Il a déclaré que les membres de Matzilei Aish pourraient être arrêtés s’ils interfèrent avec les pompiers ou la police.

« Soit nous avons besoin d’une autorité par le biais de la législation de l’État, soit les agences de l’État doivent prendre des mesures », a-t-il déclaré. « Pour une raison ou une autre, l’État ne le fait pas. »

Le chef de Matzilei Aish, le rabbin Yehezkel Weiss, un adepte des Skver Hassidim basé à New Square, n’a pas pu être immédiatement contacté. Un homme qui a répondu à Matzilei Aish a dit qu’il s’agissait d’une ligne d’urgence et qu’il n’avait pas de numéro pour joindre Weiss.

Dans une interview avec la publication en ligne Shtetl, Weiss a déclaré que le groupe Matzilei Aish comptait désormais 35 membres, mais a reconnu que les bénévoles n’étaient pas encore pleinement qualifiés. Les rabbins locaux, aurait-il dit, ne croient pas qu’ils soient prêts « à faire face à des situations mettant la vie en danger ».

Weiss a également reconnu que ses membres ne peuvent pas lutter contre les incendies à l’intérieur des bâtiments car ils ne peuvent pas porter de casques à adduction d’air en raison de leur barbe. La National Fire Protection Association exige que les pompiers soient rasés de près pour pouvoir porter un masque à adduction d’air en toute sécurité.

Kear a déclaré avoir reçu des photos de membres de Matzilei Aishi combattant des incendies sans l’équipement de protection nécessaire ni les masques respiratoires. Il a cité la page Instagram de Matzilei Aish.

Le chef de Monsey : les pompiers volontaires pris entre deux feux

Le chef des pompiers de Monsey, Hugh Jacobsen, a déclaré que, selon lui, Weiss avait créé le groupe séparatiste parce qu’il n’aimait pas que les pompiers juifs orthodoxes de Monsey répondent aux appels le jour du sabbat, du coucher du soleil vendredi au coucher du soleil samedi.

Jacobsen a déclaré que les volontaires de Monsey ont la permission de leurs rabbins de répondre aux urgences le jour du sabbat et de faire ce qu’il faut pour être pompiers.

Il a souligné que le département des bénévoles, à prédominance juive, compte des bénévoles qui couvrent tout le spectre du judaïsme, des non-religieux et réformés aux orthodoxes et hassidim. Le département compte également des femmes bénévoles.

Jacobsen a également déclaré que Weiss avait d’abord affirmé que le département de Monsey avait des temps de réponse lents, ce que le chef a nié.

Jacobsen a déclaré que Matzilei Aish a créé un léger problème de moral pour les pompiers de Monsey, qui ne veulent pas avoir de confrontations avec leurs voisins. Il a déclaré qu’il n’y a pas encore eu de confrontations sur les lieux d’urgence avec les membres de Matzilei Aish, qui, selon lui, surveillent leurs appels radio et s’abstiennent de répondre.

Il a déclaré que ses bénévoles de Monsey ont été harcelés par certains résidents, notamment par des crachats et des jets de pierres sur les camions du service.

Weiss a déclaré à Shtetl qu’il condamnait le harcèlement présumé et toute violence.

George Cich, un pompier de Spring Valley Columbian, a déclaré que « tôt ou tard, ils feront quelque chose de mal et quelqu’un sera blessé, voire tué ».

Il a déclaré qu’il ne ferait pas confiance à son fils pompier avec les membres de Matzilei Aish. Cich dirige également le groupe de travail sur le logement illégal de Rockland, qui signale les logements insalubres en violation des codes de sécurité et d’incendie. Le groupe de travail a déjà fait part de ses inquiétudes à l’État au sujet des unités de pompiers indépendantes comme Matzilei Aish.

« Je ne sais pas comment ils réagiront si l’incendie devient trop violent », a déclaré Cich. « Je fais confiance à la formation dispensée au centre de formation des pompiers du comté de Rockland. »

La journaliste Nancy Cutler a contribué à ce reportage.

Steve Lieberman couvre les affaires gouvernementales, les actualités, les tribunaux, la police et les enquêtes. Contactez-le à [email protected] Gazouillement: @lohudlegal

