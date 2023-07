L’unité de l’OTAN sera mise à l’épreuve lors du sommet de Vilnius

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Alors que l’invasion russe de l’Ukraine se poursuit sans fin en vue, l’unité tant célébrée de l’OTAN fait face à de nouvelles tensions lorsque les dirigeants se réunissent pour leur sommet annuel cette semaine à Vilnius, en Lituanie.

La plus grande alliance de sécurité au monde peine à parvenir à un accord sur l’admission de la Suède en tant que 32e membre. Les dépenses militaires des pays membres sont toujours en retard par rapport aux objectifs de longue date. Et une incapacité à faire des compromis sur qui devrait être le prochain chef de l’OTAN a forcé une prolongation du mandat de l’actuel secrétaire général pour une année supplémentaire.

Les questions les plus épineuses sont peut-être la manière dont l’Ukraine devrait être intégrée à l’alliance. Certains soutiennent que l’admission de l’Ukraine dans l’OTAN serait la réalisation d’une promesse faite il y a des années et une étape nécessaire pour dissuader l’agression russe en Europe de l’Est. D’autres craignent que cela ne soit considéré comme une provocation qui pourrait dégénérer en un conflit encore plus large.

Les querelles entre amis ne sont pas rares, et le catalogue actuel de différends n’est rien en comparaison des craintes passées que Donald Trump tourne le dos à l’alliance pendant sa présidence. Cependant, les défis surviennent à un moment où le président Joe Biden et ses homologues sont fortement investis dans la démonstration de l’harmonie entre les membres.

« Toute fissure, tout manque de solidarité offre une opportunité à ceux qui s’opposeraient à l’alliance », a déclaré Douglas Lute, qui a été ambassadeur des États-Unis auprès de l’OTAN sous le président Barack Obama.

Le président russe Vladimir Poutine est impatient d’exploiter les divisions alors qu’il lutte pour gagner du terrain en Ukraine et fait face à des défis politiques dans son pays, notamment à la suite d’une brève révolte du groupe de mercenaires Wagner.

« Vous ne voulez pas présenter d’ouvertures », a déclaré Lute. « Vous ne voulez pas présenter de lacunes ou de coutures. »

Par certaines mesures, le conflit ukrainien a revigoré l’OTAN, qui a été créée au début de la guerre froide comme rempart contre Moscou. Les membres de l’alliance ont déversé du matériel militaire en Ukraine pour l’aider dans sa contre-offensive en cours, et la Finlande a mis fin à une histoire de non-alignement pour devenir le 31e membre de l’OTAN.

« Je pense qu’il est approprié de regarder tous les succès », a déclaré le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, un républicain du Kentucky, dans une interview à l’Associated Press. « Je pense donc que l’invasion a renforcé l’OTAN – exactement le contraire de ce que Poutine avait prévu. »

Il a noté l’évolution de l’Allemagne vers une politique de défense plus robuste ainsi que l’augmentation des dépenses militaires d’autres pays.

Mais la guerre en cours a permis à d’autres défis de s’envenimer ou de remonter à la surface.

En particulier, les dirigeants de l’OTAN ont déclaré en 2008 que l’Ukraine finirait par devenir membre, mais peu de mesures ont été prises pour atteindre cet objectif. Poutine a occupé certaines parties du pays en 2014, puis a tenté de capturer Kiev en 2022, ce qui a conduit à la guerre actuelle.

« Une zone grise est un feu vert pour Poutine », a déclaré Daniel Fried, ancien ambassadeur des États-Unis en Pologne et désormais membre distingué du Conseil de l’Atlantique.

Les États-Unis et l’Allemagne insistent sur le fait que l’accent devrait être mis sur la fourniture d’armes et de munitions pour aider l’Ukraine à gagner le conflit actuel, plutôt que de prendre la mesure plus provocatrice d’adresser une invitation formelle à rejoindre l’OTAN.

Cependant, les pays du flanc oriental de l’OTAN – l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne – veulent des assurances plus fermes sur leur future adhésion.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky y fait également pression. Lors d’une visite à Prague jeudi, il a déclaré que le résultat « idéal » du sommet de Vilnius serait une invitation pour son pays à rejoindre l’alliance.

Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Biden, a décrit le sommet comme « un moment important sur la voie de l’adhésion » et que les alliés doivent « discuter des réformes qui sont encore nécessaires pour que l’Ukraine se conforme aux normes de l’OTAN ».

L’OTAN pourrait profiter de l’occasion pour élever ses relations avec l’Ukraine, en créant ce que l’on appellerait le Conseil OTAN-Ukraine et en donnant à Kiev un siège à la table des consultations.

Egalement à l’honneur à Vilnius, le président turc Recep Tayyip Erdogan, principal obstacle aux tentatives suédoises d’adhésion à l’OTAN aux côtés de son voisin finlandais.

Erdogan accuse la Suède d’être trop indulgente envers les manifestations anti-islamiques et les groupes militants kurdes qui ont mené une insurrection de plusieurs décennies en Turquie.

La Suède a récemment modifié sa législation antiterroriste et levé un embargo sur les armes à destination de la Turquie. Cependant, un homme a brûlé un Coran devant une mosquée à Stockholm la semaine dernière, et Erdogan a signalé que cela poserait un autre obstacle. Il a assimilé « ceux qui ont permis le crime » à ceux qui l’ont perpétré.

La Turquie et les États-Unis sont également dans une impasse sur la vente d’avions de chasse F-16. Erdogan veut les avions modernisés, mais Biden dit que l’adhésion de la Suède à l’OTAN doit être traitée en premier.

Sullivan a déclaré que les États-Unis étaient convaincus que la Suède rejoindrait l’OTAN « dans un avenir pas trop lointain », mais il n’est pas clair si la question sera résolue lors du sommet.

Ce n’est pas la première fois qu’Erdogan utilise un sommet de l’OTAN à des fins turques. En 2009, il a retardé la nomination d’Anders Fogh Rasmussen au poste de secrétaire général, mais a accepté cette décision après avoir obtenu des postes de direction pour les responsables turcs de l’alliance.

Max Bergmann, un ancien responsable du département d’État qui dirige le programme Europe au Centre d’études stratégiques et internationales, a déclaré qu’il y avait une frustration croissante parmi les alliés envers Erdogan, s’appuyant sur les inquiétudes concernant ses liens avec Poutine, le recul démocratique et le contournement des sanctions.

« Ils ont essayé de bien jouer », a déclaré Bergmann. « La question est de savoir s’il est temps de devenir beaucoup plus conflictuel. »

Le Premier ministre hongrois Vitkor Orban retarde également l’approbation par son pays de l’adhésion de la Suède. En réponse, le sénateur Jim Risch, le plus grand républicain de la commission sénatoriale des relations étrangères, bloque une vente d’armes de 735 millions de dollars américains à la Hongrie.

« Nous ne voulons pas de membres qui ne sont pas intéressés à faire tout leur possible pour renforcer l’alliance plutôt que la poursuite de leurs propres intérêts ou d’intérêts individuels », a-t-il déclaré. « J’en ai juste marre et j’en ai marre. »

Cependant, Risch a rejeté l’idée que ces désaccords sont un signe de faiblesse au sein de l’OTAN.

« Ce sont des choses qui surviennent toujours dans une alliance », a-t-il déclaré. « Le fait que nous ayons pu faire face à eux et que nous continuerons à faire face à eux prouve qu’il s’agit de l’alliance militaire la plus réussie et la plus forte de l’histoire du monde. »

Au moins un point potentiellement inflammable a été retiré de l’ordre du jour du sommet. Plutôt que de rechercher un consensus sur un nouveau chef de l’OTAN, les membres ont convenu de prolonger d’un an le mandat de Jens Stoltenberg. Il occupe ce poste depuis 2014 et c’est la quatrième fois que son mandat est prolongé.

La plupart voulaient qu’une femme occupe ensuite le poste le plus élevé, et la Première ministre danoise Mette Frederiksen avait été considérée comme une candidate favorite. Cependant, la Pologne a insisté pour qu’un candidat des États baltes soit le prochain, car il y avait déjà eu deux secrétaires généraux nordiques d’affilée. (Stoltenberg était un Premier ministre norvégien et Rasmussen était un Premier ministre danois.)

D’autres sont sceptiques quant à l’acceptation d’un candidat des pays baltes, dont les dirigeants ont tendance à être plus provocateurs dans leur approche de la Russie, notamment en soutenant le désir de l’Ukraine de rejoindre rapidement l’OTAN.

D’autres désaccords planent sur les plans actualisés de l’OTAN pour contrer toute invasion que la Russie pourrait lancer sur le territoire allié. C’est la plus grande révision depuis la guerre froide, et Skip Davis, un ancien responsable de l’OTAN qui est maintenant chercheur principal au Center for European Policy Analysis, a déclaré que cela pourrait impliquer « beaucoup de bras de fer et d’échange de cartes ».

« C’est une question qui provoquera des tensions et des dissensions, et ce n’est pas l’objet du sommet de Vilnius », a-t-il déclaré.

Cook a rapporté de Bruxelles. La rédactrice d’Associated Press, Sylvie Corbet à Paris, a contribué à ce rapport.