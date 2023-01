L’unité de drones d’Amazon est licenciée alors que le programme tant attendu est lancé

Puis en 2019, Jeff Wilke, qui était à l’époque le chef des consommateurs d’Amazon, a annoncé que les drones seraient opérationnels “dans quelques mois”. Un an plus tard, la Federal Aviation Administration a autorisé la société à commencer à tester les livraisons de drones.

CNBC a appris que, dans le cadre du plan d’Amazon visant à supprimer 18 000 emplois, sa plus grande réduction d’effectifs de l’histoire, Prime Air perd un nombre important d’employés. Des sources proches du dossier qui ont demandé à ne pas être nommées pour des raisons de confidentialité ont déclaré avoir appris mercredi les réductions de Prime Air, lorsque deux cadres supérieurs d’Amazon ont envoyé des e-mails aux employés les informant que les personnes touchées par les licenciements seraient informées sous peu. Une personne a réalisé ce qui se passait lorsqu’elle ne pouvait plus accéder à Slack.

Une décennie plus tard, Amazon commence enfin à lancer des livraisons de drones sur deux petits marchés grâce à un programme appelé Premier air . Mais juste au moment où il démarre enfin, le programme de drones se heurte à une économie en plein essor et aux efforts généralisés de réduction des coûts du PDG Andy Jassy.

Une démo préenregistrée montrait un “octocopter” de marque Amazon transportant un petit paquet d’un tapis roulant et dans le ciel jusqu’à la maison d’un client, atterrissant en douceur dans l’arrière-cour, déposant l’article puis s’enfuyant. Bezos a prédit qu’une flotte de drones Amazon pourrait prendre son envol d’ici cinq ans et a déclaré: “Ça va être très amusant”.

Mais des doutes sur la viabilité des drones sont apparus après que l’unité Prime Air a subi un roulement élevé et que les employés ont déclaré avoir été contraints d’atteindre des objectifs internes ambitieux, parfois au risque de la sécurité, selon Bloomberg. Les départs d’employés se sont accélérés après plusieurs accidents sur le site d’essai de Prime Air à Pendleton. Un incident en juin 2021 a déclenché un incendie de 20 acres, Insider signalé.

“Personne n’a jamais été blessé ou blessé à la suite de ces vols, et chaque test est effectué conformément à toutes les réglementations applicables”, a déclaré Av Zammit, un porte-parole d’Amazon, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Le décollage est finalement apparu imminent en 2023. Le chef de Prime Air, David Carbon, un ancien Boeing dirigeant qu’Amazon a recruté en 2020, a déclaré aux journalistes lors d’un événement en novembre de l’année dernière que d’ici la fin de la décennie, la société avait pour objectif de livrer 500 millions de colis par drone par an à des millions de clients dans les grandes villes comme Seattle, Boston et Atlanta. Carbon a présenté un concept de drone qu’Amazon pourrait commencer à utiliser en 2024, plus petit et plus silencieux que son modèle actuel.

Deux employés ont déclaré que Carbon, qui a remplacé le co-fondateur de Prime Air, Gur Kimchi, a été embauché pour transformer Prime Air en une véritable entreprise avec un budget raisonnable.

Maintenant, alors que Prime Air se lance dans son expérience du monde réel la plus importante à ce jour, la société mère compte avec un ralentissement de la croissance et des vents contraires macroéconomiques. Jassy a déclaré dans son annonce concernant les licenciements ce mois-ci que les chefs d’entreprise “accordent la priorité à ce qui compte le plus pour les clients et la santé à long terme de nos entreprises”.

Des sources connaissant Prime Air ont déclaré que des réductions dans l’activité de livraison de drones étaient attendues compte tenu des nombreuses difficultés de la division. Les employés des unités de conception, de maintenance, d’ingénierie des systèmes, d’essais en vol et d’opérations aériennes faisaient partie des licenciements, ont indiqué les sources.

Zammit a déclaré qu’Amazon restait attaché à ses opérations de livraison sur ses deux marchés initiaux – College Station, Texas, et Lockeford, Californie.

“Nous allons progressivement étendre les livraisons à davantage de clients dans ces zones au fil du temps”, a déclaré Zammit. “Notre équipe continue également à travailler sur le développement de notre système de drones de nouvelle génération.”