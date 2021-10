L’unité de chevaux de patrouille frontalière fonctionne toujours malgré son interdiction par l’administrateur de Biden après un canular « fouetter », selon les médias – RT USA News

Contrairement aux déclarations de l’administration Biden, la patrouille frontalière américaine utiliserait toujours des chevaux, malgré l’hystérie suscitée par les officiers à cheval confrontés brutalement aux étrangers illégaux entrant aux États-Unis.

Le seul changement qui a été apporté après que le département américain de la Sécurité intérieure a suspendu l’utilisation des patrouilles à cheval la semaine dernière était que l’unité équestre a cessé de travailler sur les rives de la rivière Rio Grande près de Del Rio, au Texas, a rapporté vendredi le Washington Examiner, citant un responsable de la patrouille frontalière non identifié.

« Aucune patrouille à cheval dans aucun secteur n’a été dissoute », le fonctionnaire a été cité comme disant. « Ils sont toujours bien vivants à Del Rio, ne travaillant que dans des zones non fluviales. »





L’unité a été vilipendée par des politiciens démocrates et des médias grand public après que des photos ont fait surface en septembre d’agents de la patrouille frontalière à cheval essayant d’empêcher les migrants haïtiens de passer aux États-Unis. Les agents ont été faussement accusés d’avoir utilisé « fouets » à « corral » les migrants, et certains démocrates de premier plan, comme la vice-présidente Kamala Harris, ont comparé la prétendue brutalité à « temps d’esclavage ».

Le président Joe Biden a condamné l’unité équestre, affirmant que les migrants étaient « être attaché » et « Ces gens vont payer. » La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a présenté la semaine dernière la suspension des patrouilles à cheval à Del Rio comme un exemple des mesures prises par l’administration en réponse à la « horrible et horrible » Photos.

#RUPTURE: Jen Psaki annonce que les chevaux seront désormais INTERDITS d’être utilisés à Del Rio par les agents de la patrouille frontalière, citant leur utilisation « horrible et horrible » pour empêcher les immigrants illégaux haïtiens de passer aux États-Unis pic.twitter.com/hlyZeJVbU2 – Curtis Houck (@CurtisHouck) 23 septembre 2021

Les défenseurs de la sécurité des frontières ont fait valoir que l’enquête de l’administration sur les agents impliqués dans l’incident ne serait probablement pas équitable, car des personnes au plus haut niveau du gouvernement, y compris Biden lui-même, ont déjà déclaré les officiers coupables d’actes odieux.





Les opérations à cheval de la patrouille frontalière ont contribué à appréhender de grands groupes d’étrangers illégaux et à intercepter des cargaisons de drogue. Selon le US Customs and Border Protection (CBP), l’agence fédérale qui supervise la Border Patrol, les équipes équestres étendent les capacités d’application.

« La patrouille à cheval est la plus viable et, dans certains cas, la seule option pour la patrouille frontalière américaine d’entrer dans des régions inaccessibles par tout autre moyen de patrouille, comme les véhicules 4X4 ou les véhicules tout-terrain » dit le site Web du CBP. « Sans la patrouille à cheval, ces zones resteraient non surveillées et exposées à des activités criminelles transnationales. »

