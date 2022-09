La GRC affirme qu’une unité spéciale chargée d’appréhender les fugitifs ne recherchait pas activement un homme de la Saskatchewan qu’elle croit responsable d’un saccage à l’arme blanche qui a fait 10 morts et 18 blessés.

Myles Sanderson était un suspect dans les attaques contre la nation crie de James Smith et Weldon, en Saskatchewan, qui ont déclenché une chasse à l’homme de quatre jours la semaine dernière.

Il a été arrêté sur un tronçon rural d’autoroute mercredi dernier, après quoi la police a déclaré qu’il était entré en “détresse médicale” et qu’il était décédé sous leur garde.

En plus des 10 personnes qui ont été tuées, le frère de Myles, Damien, également suspect, a été retrouvé mort dans la réserve.

Le Service correctionnel du Canada affirme que Myles Sanderson a quitté la prison en liberté d’office en août 2021 et qu’il a été déclaré illégalement en liberté fin mai, plus de 100 jours avant les coups de couteau.

L’an dernier, la GRC de la Saskatchewan a créé une unité dédiée à la recherche de personnes recherchées pour avoir enfreint les conditions de leur libération conditionnelle.

Mais la GRC affirme que l’unité n’enquêtait pas sur le cas de Sanderson pendant qu’il était en liberté.

La force affirme que les agents doivent actuellement gérer plus de 6 000 mandats en suspens, et l’unité se concentre sur la recherche de délinquants et de membres de gangs « très médiatisés ».

Les documents de libération conditionnelle montrent une longue liste d’infractions

Les coups de couteau ont soulevé des questions sur ce que la police et les autorités correctionnelles devraient faire lorsque des personnes ayant un casier judiciaire violent violent les règles de leur liberté.

Les documents de libération conditionnelle montrent que Sanderson a été reconnu coupable de 59 infractions à l’âge adulte, dont 28 pour non-respect des conditions de libération ou pour défaut de comparaître devant le tribunal. Son casier judiciaire comportait des agressions violentes, notamment contre des personnes victimes des récents attentats.

En mai, Échec au crime a publié un avis indiquant que Sanderson était recherché pour arrestation et qu’il avait été vu pour la dernière fois à Saskatoon. Une copie du mandat délivré pour l’arrestation de Sanderson en mai l’indiquait comme n’ayant pas d’adresse fixe.

Saskatoon est l’un des deux emplacements du nouveau programme financé par la GRC et financé par la province, qui travaille avec la police municipale pour retrouver les délinquants notoires avec des mandats en cours.

Le ministère de la Justice de la Saskatchewan affirme que la GRC contrôle les opérations de l’unité.

Selon la GRC, l’unité spéciale reçoit de nombreuses demandes par jour

Dans un communiqué, la GRC de la Saskatchewan affirme que l’unité d’exécution et de répression des mandats n’enquêtait pas activement sur Sanderson pour avoir été illégalement en liberté dans les mois qui ont précédé les attaques.

Il indique qu’au 10 septembre, les enquêteurs surveillaient une liste de 63 personnes déclarées illégalement en liberté par le Service correctionnel du Canada dans la province.

Il indique que l’unité reçoit de nombreuses demandes par jour et “soutient l’arrestation de délinquants notoires et de membres de gangs avec des mandats en suspens”.

“(Il) donne la priorité aux individus illégalement en liberté qui commettent activement des infractions violentes”, a déclaré un porte-parole.

“Les enquêteurs tiennent également compte des niveaux de violence contre les personnes, de la propension à récidiver, de la gravité des infractions et de l’affiliation potentielle à un gang.”

Une équipe d’analyse suit également les endroits où la criminalité est en hausse pour aider les enquêteurs à concentrer leurs efforts, et la force affirme qu’elle accorde la priorité à la compétence de la GRC dans les zones rurales.

La GRC affirme que l’unité a commencé l’application de la loi en mai et, “comme vous pouvez l’imaginer, il faut du temps pour mettre pleinement en place une nouvelle équipe”. Jusqu’à présent, les quatre enquêteurs ont procédé à 12 arrestations. La GRC dit qu’elle embauche également deux autres agents pour l’unité.

Il y a environ 6 680 mandats d’arrêt en suspens en Saskatchewan, selon la GRC.

Dans le cas de Sanderson, le Service correctionnel du Canada et la Commission des libérations conditionnelles convoquent une commission d’enquête conjointe pour déterminer si les politiques et les protocoles ont été suivis et faire des recommandations.

On ne sait pas quand cette enquête commencera, mais le gouvernement fédéral dit qu’il partagera les résultats publiquement.