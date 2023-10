« Actuellement, 80 pour cent des entreprises technologiques chinoises et la moitié des [AI] grand [language] les entreprises modèles fonctionnent sur Alibaba Cloud, a déclaré Tsai mardi lors de l’ouverture de la conférence annuelle Apsara à Hangzhou , capitale de la province orientale du Zhejiang. L’événement technologique de trois jours se terminera le 2 novembre.

« Notre objectif est d’être le cloud le plus ouvert à l’ère de l’IA », a-t-il déclaré. « Nous espérons que grâce à ce cloud [platform]il deviendra plus facile et abordable pour tout le monde de développer et d’utiliser l’IA.

Alibaba Cloud, l’unité de technologie numérique d’Alibaba Group Holding, est l’un des principaux sponsors des Jeux Olympiques depuis 2017. Sa technologie a contribué à accroître l’efficacité de l’organisation d’événements sportifs internationaux sous l’égide du Comité international olympique. Photo : Shutterstock