L’unité au G20 échoue sur les divergences sur la guerre en Ukraine, la Russie et les États-Unis se snobent

Les tensions entre les dirigeants mondiaux sont restées exacerbées vendredi lors des pourparlers avec les pays du G20 à Bali, en Indonésie, alors que les principales économies cherchent à résoudre les plus gros problèmes auxquels le monde est confronté.

Les divisions entre les nations occidentales et le front sino-russe de plus en plus unifié ont mis en évidence des divisions marquées et rendu la diplomatie efficace nulle en ce qui concerne les questions entourant la guerre en Ukraine.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s’est retiré des débats à deux reprises, ont rapporté vendredi, d’abord lorsque son homologue allemande Annalena Baerbock a commencé à parler, puis lorsque le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba est apparu en vidéo.

Lavrov a déclaré que la crise alimentaire mondiale – un problème majeur prévu pour le sommet de novembre et un résultat du blocus naval russe en mer Noire – n’était pas la faute de Moscou.

“Si l’Occident ne veut pas que des pourparlers aient lieu mais souhaite que l’Ukraine batte la Russie sur le champ de bataille – parce que les deux points de vue ont été exprimés – alors peut-être qu’il n’y a rien à discuter avec l’Occident”, a-t-il déclaré, selon un rapport. par Le Gardien.

Le secrétaire d’État Antony Blinken et son homologue russe se seraient ignorés en dehors de la procédure – c’est la première fois que Lavrov rencontre des dirigeants occidentaux depuis l’invasion meurtrière de l’Ukraine par la Russie en février.

“Vous savez, ce n’est pas nous qui avons abandonné tous les contacts”, a déclaré Lavrov aux journalistes. “C’était les États-Unis. Et nous ne courons après personne qui suggère des réunions. S’ils ne veulent pas parler, c’est leur choix.”

Blinken aurait adressé des commentaires pointus à Moscou lors d’une réunion à huis clos à laquelle Lavrov n’était pas présent, l’accusant de bloquer des millions de tonnes de céréales et d’aggraver une pénurie alimentaire mondiale.

Le sit-in de Lavrov n’a apparemment pas réfuté les commentaires de Blinken et a déclaré qu’elle n’avait pas préparé de remarques, selon un diplomate anonyme qui a assisté à la réunion.

Les pourparlers de cette semaine visaient à jeter les bases d’un sommet organisé par l’Indonésie en novembre, mais les relations diplomatiques difficiles ont donné un ton incertain à la conférence à venir.

“Le monde ne s’est pas encore remis de la pandémie, mais nous sommes déjà confrontés à une autre crise : la guerre en Ukraine”, a déclaré le ministre indonésien des Affaires étrangères Retno Marsudi. “Les effets d’entraînement se font sentir à l’échelle mondiale sur la nourriture, l’énergie et l’espace physique.”

Cependant, les responsables ont semblé tenir à montrer leur désintérêt à travailler avec la Russie tant que le pays poursuivrait sa guerre en Ukraine et ont déclaré qu’il n’y aurait pas de communiqué conjoint comme les années précédentes.

Les responsables occidentaux ont apparemment suggéré qu’ils se concentraient sur la résolution des pénuries alimentaires et énergétiques qui sont devenues un problème mondial après l’invasion de Moscou et ont déclaré qu’ils travailleraient pour établir des accords de bloc pour contrer les crises mondiales croissantes.

Cependant, le ton des pourparlers n’a guère surpris après les arrêts effectués par les nations occidentales et les responsables russes et chinois avant la réunion du G20 à Bali.

Lavrov, ainsi que le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, se seraient arrêtés dans plusieurs capitales asiatiques pour rallier le soutien à leur position et renforcer leurs liens communs.

Blinken, ainsi que ses homologues allemands, français et britanniques, se sont rencontrés pendant des mois et ont assisté aux conférences de l’OTAN et du G7 la semaine dernière.

L’hôte indonésien a tenté de réprimer les hostilités en rappelant à tous les participants que le monde est confronté à des crises monumentales qui auront des effets dévastateurs si elles ne sont pas résolues.

Les pays en développement du G20, comme l’Argentine, le Brésil, l’Inde et l’Indonésie, pourraient également faire face à de lourdes conséquences si les relations entre l’Occident restaient tendues avec la Russie et la Chine.

“Honnêtement, nous ne pouvons pas nier qu’il est devenu plus difficile pour le monde de s’asseoir ensemble”, a déclaré Marsudi. “Le monde nous regarde, nous ne pouvons donc pas échouer.”

Des informations ont fait surface vendredi alléguant que les nations occidentales avaient refusé d’assister à un dîner de groupe jeudi soir après avoir appris que Lavrov y assisterait.

La photo de groupe habituelle a également été abandonnée dans un boycott prétendument mené par des membres de Blinken et du G7, selon un rapport de Politico EU.

Lavrov serait devenu hargneux lorsqu’il a été interrogé sur la séance photo de groupe omise et a déclaré aux journalistes : “Je n’ai invité personne à poser pour une photo avec moi.”

“Il est évident qu’ils ont utilisé le G20 pour des objectifs qui n’étaient pas envisagés lors de sa création”, a-t-il déclaré.

