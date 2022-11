Lunit signe un contrat pour soutenir le programme de dépistage précoce du cancer du sein de NSW

La société sud-coréenne d’IA médicale Lunit est devenue la solution de lecture automatique préférée pour le programme de détection précoce du cancer du sein de BreastScreen NSW.

DE QUOI S’AGIT-IL

BSNSW fait partie du programme national BreastScreen Australia qui vise à améliorer les taux de survie des femmes atteintes d’un cancer du sein. Il offre des mammographies gratuites aux femmes de 40 ans et plus pour détecter le cancer du sein de manière précoce.

Un an après avoir lancé un appel d’offres, le Cancer Institute NSW, qui gère le programme BreastScreen en NSW, a choisi la proposition de Lunit pour fournir son Lunit INSIGHT MMG. La technologie basée sur l’IA est capable d’analyser les mammographies avec une précision de 96 %.

Avant de déployer la solution, le Cancer Institute NSW validera d’abord le Lunit INSIGHT MMG pour confirmer ses avantages cliniques potentiels. Environ 650 000 mammographies seront utilisées pour tester et comparer les lectures de la solution d’IA aux rapports historiques fournis par les radiologues du BSNSW.

Plus tard, une validation prospective de la technologie sera effectuée en évaluant environ 240 000 examens sur une période de huit mois.

Après cela, la solution de mammographie sera déployée et intégrée dans l’environnement BSNSW PACS pour aider les radiologues lors des examens de dépistage. Dans cette phase finale, il sera encore validé pour son utilisation clinique.

Ce n’est qu’après avoir terminé toutes les phases initiales de mise en œuvre que Lunit recevra un contrat opérationnel de cinq ans avec le Cancer Institute NSW.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Le contrat BSNWS, qui est le premier contrat de Lunit pour un programme national de dépistage du cancer du sein, permettra à l’entreprise de soutenir les examens de dépistage pour environ 350 000 femmes chaque année.

“C’est la première fois que Lunit se voit attribuer l’opportunité de fournir notre solution d’IA pour un programme national de dépistage du cancer du sein. Nous prévoyons de nous préparer de manière proactive à la demande croissante de programmes nationaux de dépistage dans le monde entier, en plus de rechercher activement de nouvelles opportunités commerciales. “, a commenté le PDG de Lunit, Brandon Suh.

LA GRANDE TENDANCE

Le Lunit INSIGHT MMG soutient déjà un autre programme gratuit de dépistage du cancer du sein. La La Fondation Baheya en Égypte vise à utiliser la technologie de l’IA pour aider à dépister environ 500 000 femmes chaque année.

L’outil de mammographie, ainsi que le Lunit Insight CXR, une solution de radiographie thoracique AI, ont également été adoptés par le secteur privé Bumrungrad International Hospital en Thaïlande et plus récemment par SEHA, le plus grand réseau de soins de santé des Émirats arabes unis.