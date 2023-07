Lunit propulse le dépistage du cancer à l’hôpital virtuel Seha en Arabie saoudite

L’hôpital virtuel Seha d’Arabie saoudite, présenté comme le plus grand hôpital virtuel au monde, a choisi la société sud-coréenne d’IA médicale Lunit pour fournir des solutions d’IA afin de soutenir le programme national de dépistage du cancer et de la tuberculose du royaume.

Lancé en 2022, l’hôpital virtuel Seha est un élément clé de l’innovation dans le domaine des soins de santé dans le cadre de « Saudi Vision 2030 ». L’hôpital fournit des services médicaux à 480 000 patients chaque année.

Dans le cadre de leur partenariat, Lunit a livré sa solution d’analyse d’images radiographiques thoraciques, Lunit INSIGHT CXR, et Lunit INSIGHT MMG, sa solution d’analyse de mammographie, qui sont actuellement en cours d’évaluation pour leurs avantages.

Suite à cette évaluation, il est prévu que les solutions d’IA seront déployées ultérieurement dans plus de 150 sites médicaux sous l’hôpital virtuel Seha.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Sur la base d’un communiqué de presse, Seha Virtual Hospital cherche à intégrer les solutions d’IA de Lunit visant à « offrir des examens avancés aux patients et à améliorer l’efficacité du programme national de dépistage du cancer ».

Parallèlement, cette collaboration offre également à Lunit l’opportunité de dynamiser sa croissance au Moyen-Orient.

LA GRANDE TENDANCE

Dernièrement, Lunit tend la main aux organisations de santé publique pour soutenir les initiatives nationales de dépistage du cancer. Il s’est joint à son premier programme national de dépistage du cancer l’année dernière lorsqu’il a été choisi pour fournir le Lunit INSIGHT MMG au programme de détection précoce du cancer du sein de BreastScreen New South Wales, qui vise à dépister les mammographies d’environ 350 000 femmes chaque année.

La société fournit également la même solution d’IA à l’hôpital Capio S:t Göran, l’un des plus grands prestataires de soins de santé privés de Suède, après avoir obtenu un contrat de trois ans en juin. Ce partenariat est considéré comme contribuant à augmenter la capacité de dépistage du cancer en Suède en permettant l’analyse des images mammaires d’environ 78 000 patientes par an.

Pendant ce temps, le plus grand réseau de soins de santé des Émirats arabes unis, SEHA (à ne pas confondre avec Seha Virtual Hospital), a également signé un partenariat avec Lunit pour tester ses solutions de radiographie pulmonaire et de mammographie.

ENREGISTREMENT

« Nous sommes ravis de nous associer à l’hôpital virtuel Seha et de contribuer à la transformation du diagnostic du cancer en Arabie saoudite. Étant donné que l’Arabie saoudite possède le plus grand marché médical du Conseil de coopération du Golfe, notre partenariat très prometteur nous permet d’exploiter ce marché en pleine croissance. Grâce à cette collaboration, nous visons à apporter nos solutions innovantes basées sur l’IA aux prestataires de soins de santé dans tout le Moyen-Orient, améliorant ainsi les résultats des patients et ayant un impact significatif sur la lutte contre le cancer », a déclaré le PDG de Lunit, Brandon Suh, dans un communiqué.