Lunit accélère son expansion mondiale avec les dernières approbations de marché et un important accord de distribution

La société sud-coréenne d’IA médicale Lunit consolide sa présence mondiale après avoir obtenu un nouvel accord de distribution international et d’importantes approbations de marché.

La semaine dernière, il a annoncé que Lunit INSIGHT CXR et MMG avaient reçu le marquage UK Conformity Assessed et Marquage CE en vertu de la dernière réglementation européenne sur les dispositifs médicaux.

La société affirme qu’elle est devenue le premier développeur de logiciels en tant que développeur de dispositifs médicaux en Asie-Pacifique à avoir reçu les deux certifications, ce qui fait suite à ses récentes autorisations obtenues auprès de Taïwan et Canada.

La semaine dernière également, Lunit a signé un accord de distribution mondial avec la plateforme de soins de santé basée en Californie CARPL.ai. Dans le cadre de cet accord, les deux solutions populaires INSIGHT de Lunit, INSIGHT CXR pour l’analyse d’images radiographiques thoraciques et INSIGHT MMG pour l’analyse de mammographie, seront fournies via la plate-forme de déploiement de bout en bout de CARPL.ai, qui s’étend actuellement sur cinq marchés : États-Unis, Australie, Brésil, Inde et Singapour.

Les solutions Lunit INSIGHT sont déjà intégrées dans certains PACS et appareils d’imagerie mondiaux majeurs par des fournisseurs mondiaux tels que GE Santé, Philips et Fujifilm. Lunit INSIGHT CXR et MMG sont désormais utilisés cliniquement dans environ 1 000 hôpitaux et établissements médicaux dans le monde.

APERÇU DU MARCHÉ

Ces dernières années, les sociétés sud-coréennes d’imagerie par IA comme Lunit ont obtenu des approbations et des accords locaux et internationaux pour répondre à la demande croissante des hôpitaux.

L’un des principaux acteurs, Vuno, a récemment obtenu les approbations du gouvernement sud-coréen pour ses appareils ECG personnels, Hativ Pro et Hativ P30. À l’extérieur du pays, il a également obtenu des accréditations de Taïwan pour son logiciel d’analyse de l’âge osseux par IA et de Singapour pour son logiciel d’analyse du fond d’œil par IA.

Une autre compagnie, AITRICS, a reçu le feu vert de la Corée du Sud pour sa solution de surveillance des patients par IA, tandis que JLK a obtenu l’autorisation de la Thaïlande pour sa solution d’analyse d’images cérébrales par IA. Coreline Soft a également récemment obtenu la certification 510(k) de la Food and Drug Administration des États-Unis pour AVIEW RT ACS, sa solution de contournage automatique des organes basée sur l’IA.

Pendant ce temps, Lunit est devenu l’un des fournisseurs privilégiés de solutions d’imagerie IA pour les hôpitaux militaires sud-coréens dans le cadre du Projet de transformation de l’IA du système médical des forces armées. Il est prêt à fournir sa technologie sur 30 sites médicaux de l’armée, de l’aviation et de la marine coréennes. À l’international, ses solutions d’IA ont été récemment adoptées par Cathay Life Insurance à Taïwan, l’hôpital international Bumrungrad en Thaïlande, la Fondation Baheya à but non lucratif basée en Égypte et, plus récemment, SEHA, le plus grand réseau de soins de santé des Émirats arabes unis, et BreastScreen NSW en Australie.

Selon Statista, le marché sud-coréen de l’imagerie diagnostique devrait atteindre 1,02 milliard de dollars du volume du marché d’ici 2027, avec une croissance à un TCAC de 6 % à partir de 2022.