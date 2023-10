Venez célébrer une partie de l’héritage ethnique de Joliet samedi et les anniversaires marquants d’une organisation à but non lucratif.

La branche 20-Joliet de l’Union slovène d’Amérique organise une messe et une journée portes ouvertes pour ses membres et la communauté.

La messe, qui célèbre le 95e anniversaire de l’union, aura lieu à 16 heures à l’église St. Joseph, 416 N. Chicago St. à Joliet, fondée par des Slovènes en 1891. Le révérend Metod Ogorevc de la mission catholique St. Mary à Lemont officiera.

“Certains hymnes seront chantés en slovène par des membres de la chorale slovène de Lemont”, a déclaré Georgene Agnich, secrétaire de la Branche 20.

Agnich est également membre du conseil d’administration national de l’Union slovène d’Amérique et vice-président de la culture et du patrimoine.

Une journée portes ouvertes en l’honneur du 40e anniversaire du Musée du patrimoine slovène de l’Union aura lieu immédiatement après la messe jusqu’à 19 heures au musée situé au 431 N. Chicago St. à Joliet. Des rafraîchissements seront servis.

Le musée est installé dans un bâtiment qui appartenait autrefois à l’éminent homme d’affaires de Joliet, George Stonich, décédé dans les années 1940, a déclaré Agnich.

Agnich a déclaré que ces deux événements sont de merveilleuses façons de partager l’histoire du syndicat et le rôle des immigrants slovènes à Joliet. Les Slovènes faisaient partie de la grande vague d’immigration de la fin du XIXe siècle.

“Beaucoup d’entre eux sont venus à Joliet parce qu’il y avait du travail dans les usines”, a expliqué Agnich. “Cela fait donc partie de l’histoire ethnique et du patrimoine de notre ville de Joliet.”

Le musée contient des objets que les immigrants slovènes et leurs descendants ont donnés au fil des ans, a déclaré Agnich.

“Nous avons un mannequin portant un costume slovène qui a été fabriqué à la main en Slovénie et qui nous a été offert l’année dernière”, a déclaré Agnich.

Le musée possède également plus de 1 000 livres dans sa bibliothèque couvrant de nombreux sujets. Les livres comprennent également des livres commémoratifs d’anniversaire paroissial, des Bibles et d’autres livres religieux, ainsi que des œuvres de fiction, a expliqué Agnich.

“La majorité est en langue slovène, mais certains sont dans d’autres langues slaves, comme le serbe et le croate”, a expliqué Agnich. « Beaucoup d’entre eux appartenaient autrefois aux pionniers slovènes qui ont traversé l’océan et sont venus vivre à Joliet. De nombreux noms des propriétaires d’origine slovènes y figurent.

Le musée conserve également les registres des membres du syndicat, les archives du syndicat, des exemplaires du magazine patrimonial de l’Union, Zarja – L’Aube, de 1929 à ce jour ; et des articles ayant appartenu à la fondatrice du syndicat, Marie Prisland, qui a fondé le syndicat en 1926 à Chicago.

“Elle est décédée en 1979 mais ses petits-enfants ont, ces derniers mois, fait don de nombreux objets personnels ainsi que d’archives”, a déclaré Agnich.

Cela comprend un cabinet de curiosités art déco, certaines de ses broderies et d’autres travaux manuels, a déclaré Agnich.

“Nous avons un portrait à l’huile d’elle qui a été peint par un artiste slovène et présenté à notre organisation en 1976 à l’occasion du 50e anniversaire de l’Union des femmes slovènes d’Amérique”, a déclaré Agnich.

Agnich a déclaré que Prisland avait créé le syndicat pour aider les immigrantes slovènes. Les femmes ne parlaient pas anglais et devaient pourtant apprendre à s’orienter dans leur nouveau pays.

“Beaucoup d’entre eux [Slovenians] Je suis venu à Joliet parce qu’il y avait du travail dans les usines. Cela fait donc partie de l’histoire ethnique et du patrimoine de notre ville de Joliet. — Georgene Agnich, secrétaire de la branche 20-Joliet de l’Union slovène d’Amérique

L’Union des femmes slovènes d’Amérique a changé son nom pour devenir l’Union slovène d’Amérique lorsqu’elle est devenue une organisation à but non lucratif en 2011, a déclaré Agnich. Depuis, l’objectif du syndicat s’est déplacé vers la préservation de l’histoire et des coutumes slovènes.

Bien que les femmes constituent toujours la majorité des membres, les hommes adhèrent désormais et « assument des rôles actifs », a déclaré Agnich.

“Ils aiment aussi leur héritage slovène”, a déclaré Agnich.

À propos de l’Union slovène d’Amérique

L’Union slovène d’Amérique a été fondée en 1926 à Chicago sous le nom d’Union des femmes slovènes d’Amérique.

L’immigrante slovène Marie Prisland a lancé l’organisation pour « répondre aux besoins des immigrées slovènes dans leur nouveau pays », selon un communiqué de presse de l’Union slovène d’Amérique. Des branches surgirent bientôt dans les colonies slovènes de toute l’Amérique.

Joséphine Erjavec de Joliet et Barbara Kramer de Californie ont fondé la succursale 20 de Joliet, qui était la troisième des 12 succursales au total dans l’Illinois. De nombreuses colonies slovènes à travers les États-Unis ont également formé des succursales.

La branche 20 a tenu sa première réunion le 11 juin 1928 au domicile de Mary Russ au 1020 N. Broadway St., Joliet. Les premiers officiers étaient Antonia Struna, présidente ; Agnès Skedel, vice-présidente ; Anna Pluth, secrétaire ; Rose Gorsich, trésorière ; et les administrateurs Josephine Erjavec, Louise Riffel et Mary Zupancich.

Les 14 membres fondateurs comprenaient également Josephine Judnich, Mary Kunstek, Catherine Petric, Mary Russ, Mary Setina, Catherine Skoff et Barbara Zelko.

La branche 20 comptait 292 membres en 1928 et devint finalement l’une des branches les plus importantes et les plus actives du syndicat.

Irene Odorizzi, originaire de Joliet et présidente du patrimoine culturel, a fondé le Musée du patrimoine slovène en 1983. Le musée se trouve dans le bâtiment historique Stonich, que l’Union a acheté en 1976 lorsqu’elle a déménagé son siège social de Chicago à Joliet.

SI VOUS ALLEZ

QUOI: Célébrations de l’anniversaire de l’Union slovène d’Amérique

QUAND: Samedi. La messe aura lieu à 16h. Une journée portes ouvertes suivra jusqu’à 19h

OÙ: à l’église St. Joseph, 416 N. Chicago St. à Joliet (Mass) et le Musée du patrimoine slovène au 431 N. Chicago St. à Joliet (journée portes ouvertes)

INFORMATION: Appelez le syndicat au 815-727-1926 ou visitez union-solvienne.org ou contactez Georgene Agnich à [email protected].