L’Union rejoint les Phillies et les Eagles dans la discussion sur le titre de Philadelphie

Kelly Rule essayait juste d’aider.

La femme en fête dans la rue interviewée par Rule, un journaliste local, était excellente pour la télévision, mais s’est arrêtée en nommant les équipes sportives de Philadelphie qui “prennent le relais” en plus des Phillies, qui avaient décroché le fanion de la Ligue nationale ce soir-là. .

“Le syndicat”, a proposé Rule, seulement pour que son sujet se demande à haute voix, “Comme les cols bleus?”

Pas assez.

Mais même si les finalistes de la Conférence de l’Est de la MLS ne sont peut-être pas en train de percer avec tout le monde, ils ont définitivement le sentiment qu’ils sont un élément crucial d’un moment passionnant dans les sports de Philadelphie : l’Union est à deux victoires d’une toute première Coupe MLS, accueillant New York. FC dans un match revanche de la finale de la Conférence Est 2021 dimanche soir; les Phillies sont dans la Série mondiale, à quatre victoires de leur propre titre de champion; et les Eagles sont invaincus, commençant la saison NFL 6-0.

“Je pense que les fans de sport de Philadelphie passent un très bon moment”, a déclaré le milieu de terrain de l’Union. Alexandre Bedoya dit cette semaine. “Nous accueillons tous les nouveaux fans, et c’est agréable de nous voir obtenir une certaine reconnaissance dans toute la ville ces derniers temps. Nous représentons Philly avec notre équipe.”

Certains fans de la ville ne savent peut-être pas qu’ils sont représentés, gardant leur attention sur les Eagles dimanche. D’autres pourraient décamper le week-end prochain pour Houston, où les dirigeants de la NFC East affronteront les Texans lors du Thursday Night Football et un potentiel match 6 et match 7 de la Série mondiale aurait lieu entre les Phillies et les Astros sur la côte du Golfe. Mais le club MLS sait que Subaru Park à Chester, en Pennsylvanie, sera toujours plein de fans soutenant l’Union dimanche – et potentiellement pour la finale de samedi prochain.

“Cela a été intéressant en tant que fan de l’Union, qui est devenu mon numéro 1 au cours des 12 dernières années d’existence de l’équipe”, a déclaré le fan Mike Thomas, qui soutient également le reste des équipes de la ville. “Honnêtement, c’est un peu écrasant. Pendant un moment, j’ai pensé que ce serait le moment pour l’Union de briller, mais ensuite les Eagles et les Phillies sont arrivés en force – sans se plaindre du tout!”

L’Union non plus, même dans une ville sportive bondée où ils se disputent les yeux avec des équipes profondément ancrées dans le tissu d’une ville qui valorise son histoire.

Une pléthore de joueurs locaux issus de la solide académie de l’Union adorent le succès des autres équipes de la ville, et le manager Jim Curtin vient de Philadelphie. Le joueur de 43 ans a dit qu’il entendait des comparaisons avec le début des années 1980, un peu avant son temps, lorsque les Phillies ont remporté leur première série mondiale et que les Sixers et les Flyers ont remporté des titres de conférence dans la NBA et la LNH. Ses trois dernières publications sur Instagram soutiennent d’autres équipes locales.

Le gardien de l’Union de Philadelphie, Andre Blake, a sonné la réplique de Liberty Bell avant le match des 76ers lundi. Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images

Il a travaillé pour favoriser une atmosphère de collaboration entre les organisations sportives de la ville, se rendant lui-même aux matchs et accueillant les joueurs de la NBA, de la LNH, de la NFL et de la MLB à Chester. Gardien de l’Union André Blake a sonné la réplique Liberty Bell qui sonne avant les matchs des Sixers lundi après que l’utilitaire des Phillies Edmundo Sosa ait frappé le tambour de l’Union avant une victoire 1-0 contre le FC Cincinnati en demi-finale de la Conférence Est.

Curtin a déclaré qu’il est important de se rappeler que ses joueurs sont des êtres humains normaux affectés par leur environnement, et non des “cyborgs” ou des “super-héros” sans hauts et bas. Pour le manager, il est impossible que son équipe ne ressente pas l’énergie autour de la ville alors que l’Union et les autres équipes connaissent le succès.

“Quand vous voyez Bryce Harper frapper ce coup de circuit, nos gars se disent:” Je veux être le gars qui marque le gros but pour que je puisse obtenir les distinctions ensuite. En équipe, ne vous trompez pas”, a déclaré Curtin jeudi lors d’une conférence de presse. “C’est une grande énergie en ce moment. La ville bourdonne à coup sûr. Quand vous vous promenez, tout est Phillies, Eagles, Union parle. C’est vraiment cool d’en faire partie.”

L’entraîneur est maintenant reconnu dans toute la ville et dit que ses joueurs le font aussi, un autre signe que moins de fans déroutent le défenseur Jacob Glennes ou milieu de terrain José Martinez avec des tuyauteurs ou des soudeurs.

“Je pense que cela témoigne certainement de la croissance du football”, a déclaré Curtin. “Nous sommes la nouvelle équipe de la ville, soyons honnêtes, mais le voir presque sur un pied d’égalité maintenant est quelque chose pour lequel nous avons travaillé très dur dans cette ville et quelque chose dont je suis très fier en tant que leader de l’équipe. “

Personne ne voudra porter la poisse en pensant aux jours de défilé consécutifs ou à quoi ressemblerait la ville si l’Union remportait la Coupe MLS le même jour que les Fightins remportaient la Série mondiale dans le match 7 (comme de nombreux joueurs de l’Union l’avaient prédit).

Pourtant, de moins en moins de fans ont besoin d’aide pour reconnaître leur équipe de football. Philadelphie est une ville sportive qui bénéficie d’une course de rêve pour son équipe de baseball et d’un départ fulgurant pour son équipe de football. Mais l’Union veille à ce qu’ils soient également sur la photo.