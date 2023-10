L’Union européenne suspend son projet de suspension de l’aide aux Palestiniens

BRUXELLES (AP) — Le Union européenne Lundi soir, il a annulé une annonce antérieure d’un commissaire européen selon laquelle le bloc suspendait « immédiatement » l’aide aux autorités palestiniennes et a plutôt déclaré qu’il réexaminerait de toute urgence cette aide à la suite de la crise. attaques contre Israël par le Hamas.

« Il n’y aura pas de suspension des paiements » pour le moment, a déclaré lundi soir un communiqué laconique de la Commission européenne, cinq heures après que le commissaire européen Oliver Varhelyi ait déclaré que tous les paiements du programme de développement en faveur des Palestiniens seraient « immédiatement suspendus ». Tous les projets mis en revue. Toutes les nouvelles propositions budgétaires… reportées jusqu’à nouvel ordre.

Aucune explication immédiate pour ce revirement n’a été donnée. Une déclaration complète de la Commission européenne l’emporte toujours sur une déclaration d’un commissaire européen, mais l’annulation d’un programme de 691 millions d’euros (730 millions de dollars) a couronné une journée embarrassante pour l’exécutif européen à une époque de sensibilités géopolitiques extrêmes.

CECI EST UNE DERNIÈRE MISE À JOUR. L’histoire antérieure d’AP suit ci-dessous.

BRUXELLES (AP) — Le Union européenne a annoncé lundi qu’elle suspendait « immédiatement » des centaines de millions d’euros d’aide aux autorités palestiniennes en raison de ce qu’un commissaire européen a qualifié de « l’ampleur de la terreur et de la brutalité » pendant la guerre. attaques contre Israël par le Hamas.

L’Allemagne et l’Autriche ont également annoncé des mesures similaires.

« Nous avons besoin d’action et nous en avons besoin maintenant », a tweeté le commissaire européen Oliver Varhelyi. Il a également souligné les paroles fermes de soutien de l’UE à Israël depuis le début des attaques du Hamas samedi, notamment le fait qu’Israël avait désormais parfaitement le droit de se défendre dans les limites du droit international.

L’annonce surprise de Varhelyi sur l’aide au développement est intervenue quelques heures seulement après que les responsables de l’UE ont souligné qu’aucun argent de l’UE ne serait versé. Hamas en premier lieu et que les contacts étaient gelés depuis 16 ans. L’UE considère le Hamas comme un groupe terroriste.

Après des heures d’incertitude quant à l’ampleur des mesures et à leur éventuelle incidence sur l’aide à ceux qui en ont immédiatement besoin, le commissaire européen à l’aide humanitaire, Janez Lenarčič, a déclaré que l’aide la plus urgente aux Palestiniens « se poursuivra aussi longtemps que nécessaire ».

« Bien que je condamne avec la plus grande fermeté l’attaque terroriste », a déclaré Lenarčič, « il est impératif de protéger les civils ».

Au-delà de cela, Varhelyi a déclaré qu’« en tant que plus grand donateur des Palestiniens, la Commission européenne est en train de réexaminer l’ensemble de son portefeuille de développement », qui, selon lui, s’élève à 691 millions d’euros (730 millions de dollars).

Varhelyi a déclaré que les mesures incluent que « tous les paiements (soient) immédiatement suspendus ». Tous les projets mis en revue. Toutes les nouvelles propositions budgétaires… reportées jusqu’à nouvel ordre.

L’UE affirme être le plus grand donateur au peuple palestinien et défend depuis des années l’approche à deux États qui guide la diplomatie internationale depuis les accords de paix d’Oslo de 1993 entre Israël et l’Organisation de libération de la Palestine.

Les ministres des Affaires étrangères de l’UE doivent se réunir mardi à Mascate, Oman, pour discuter de la situation et déterminer les mesures à prendre. L’annonce de Varhelyi semble anticiper les discussions.

« Il ne peut y avoir de statu quo », a déclaré Varhelyi.

« Les fondements de la paix, de la tolérance et de la coexistence doivent désormais être abordés. L’incitation à la haine, à la violence et à la glorification de la terreur a empoisonné l’esprit d’un trop grand nombre de personnes », a écrit le commissaire.

Lors d’un point de presse précédent lundi, la Commission européenne a cherché à tracer une ligne claire entre le Hamas, qu’elle considère comme une organisation terroriste, et le peuple palestinien, qui a besoin d’aide humanitaire.

Selon le bloc, il a fourni une aide humanitaire pour répondre aux besoins fondamentaux des Palestiniens depuis 2000 par l’intermédiaire du département d’aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO) et du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA). Depuis 2000, ECHO a fourni 700 millions d’euros d’aide humanitaire aux Palestiniens de la bande de Gaza et de Cisjordanie.

L’Allemagne, le membre le plus peuplé de l’UE, et son voisin autrichien, l’Autriche, ont également annoncé la suspension de l’aide au développement destinée aux zones palestiniennes.

Le ministère du Développement à Berlin a déclaré qu’il n’y avait pas de financement allemand direct de l’Autorité palestinienne, mais qu’un total de 250 millions d’euros (265 millions de dollars) est actuellement promis en aide allemande – dont la moitié pour des projets bilatéraux via l’agence allemande d’aide à l’étranger et la banque de développement et l’autre moitié pour l’agence des Nations Unies pour les Palestiniens, l’UNRWA.

Comme la Commission européenne, la ministre du Développement Svenja Schulze a déclaré dans un communiqué que l’Allemagne veillait grandement à ce que son aide aux Palestiniens « serve la paix et non les terroristes ».

« Mais ces attaques contre Israël constituent un tournant terrible, c’est pourquoi nous allons revoir l’ensemble de notre engagement envers les zones palestiniennes », a-t-elle ajouté.

Schulze a déclaré que l’Allemagne souhaitait avant tout discuter avec Israël « de la meilleure façon de servir la paix dans la région et la sécurité d’Israël avec nos projets de développement ». Elle a noté qu’Israël avait également intérêt à ce que les Palestiniens puissent vivre dans une stabilité à long terme, et a déclaré que l’Allemagne se coordonnerait également avec ses partenaires internationaux.

L’Allemagne ne suspend pas l’aide humanitaire qu’elle fournit séparément via les organisations non gouvernementales internationales et l’ONU, a déclaré le ministère des Affaires étrangères. Le porte-parole du ministère, Christian Wagner, a déclaré lundi qu’une grande partie des 72 millions d’euros promis cette année avait été versée et que les paiements se poursuivraient car ils soutiennent « un travail qui sauve des vies ».

Le ministre autrichien des Affaires étrangères Alexander Schallenberg a déclaré lundi à la radio Oe1 que tous les paiements d’aide au développement seraient « mis sur la glace pour le moment ». Il estime que les fonds concernés s’élèvent à environ 19 millions d’euros.

Il a déclaré que l’Autriche examinerait tous les projets avec les zones palestiniennes et consulterait ses partenaires internationaux sur les mesures ultérieures.