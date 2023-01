L’Union européenne signale un taux de mortalité excessif inférieur à la normale

L’Union européenne a enregistré 6,7% de décès de plus que d’habitude en novembre, en forte baisse par rapport aux 40% du même mois de 2020 et 26,5% en novembre 2021, ont montré mardi les données officielles du bureau des statistiques du bloc.

Le taux de surmortalité de l’UE mesure l’augmentation du nombre total de décès, toutes causes confondues, par rapport au même mois des années précédentes.

Le taux de novembre 2022 de 6,7 % était en baisse par rapport aux 10,6 % d’octobre et était presque conforme aux moyennes mensuelles pour 2016-2019, a déclaré Eurostat.

Les taux de surmortalité en novembre 2020 et novembre 2021 de 40 % et 26,5 % respectivement étaient les deux pics les plus élevés de quatre vagues distinctes de surmortalité observées entre mars 2020 et novembre 2022, et ont coïncidé avec des flambées pandémiques de COVID-19.

En 2022, un pic a été atteint en juillet à 16,8%, probablement en raison des vagues de chaleur extrêmes qui ont frappé certaines parties de l’Europe et ont entraîné des milliers de décès liés à la chaleur, a déclaré Eurostat.

Le taux de surmortalité en novembre 2022 variait dans l’UE, la Slovaquie (-1,6%), la Bulgarie (-2,6%), la Roumanie (-6,2%) et l’Italie (0,5%) enregistrant peu ou pas de surmortalité.

Chypre, la Finlande et l’Allemagne ont enregistré des taux de surmortalité de 23,8%, 20,5% et 15,6% respectivement en novembre, a indiqué Eurostat.