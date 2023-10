L’Union européenne se réunit en Espagne face aux inquiétudes de l’Ukraine

Commentez cette histoire Commentaire

GRENADE, Espagne — L’Union européenne a tiré une leçon marquante de la guerre en Ukraine : si nous ne nous développons pas, la Russie le fera. Mais la crainte d’un affaiblissement du soutien des alliés nous rappelle à quel point cela sera difficile. Alarmée par le conflit à ses portes, une union forgée sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale réfléchit à une refonte historique qui pourrait transformer l’Ukraine et refaire la région.

Le débat sur l’avenir de l’Europe arrive à un moment délicat. La lenteur des progrès de l’Ukraine sur le champ de bataille fait craindre un conflit gelé. Un pays de l’UE vient de soutenir le parti d’un populiste pro-russe. Et ce qui est le plus alarmant pour beaucoup, c’est que le soutien du plus grand bailleur de fonds de l’Ukraine, les États-Unis, semble soudain un peu fragile.

La guerre en Ukraine a-t-elle changé Macron ? Les alliés adoreraient le savoir.

À la veille des discussions de jeudi sur l’avenir de l’Europe, le président Biden a convoqué un appel avec ses principaux alliés pour les rassurer sur le fait que, oui, les États-Unis soutiennent toujours l’Ukraine malgré le fait que le Congrès a adopté un projet de loi de financement gouvernemental à court terme qui ne prévoyait pas de financement pour l’Ukraine. le pays en difficulté.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’est déclarée jeudi « très confiante » dans le soutien américain à l’Ukraine. « Ce sur quoi les États-Unis travaillent, c’est le timing », a-t-elle déclaré en entrant dans la salle à Grenade.

Lors des réunions de jeudi et vendredi, les dirigeants européens réfléchiront aux appels visant à rapprocher davantage de pays, y compris une éventuelle expansion de l’UE de 27 à plus de 30 membres, attirant potentiellement l’Ukraine, la Moldavie et la Géorgie, ainsi que plusieurs pays de l’Ouest. Balkans.

Il existe un large consensus sur la nécessité d’une croissance pour contrer la Russie et ses alliés – une bonne nouvelle pour Kiev et les autres capitales. Pourtant, alors que les dirigeants se réunissent en Espagne pour entamer leurs délibérations, les défis à venir se profilent plus grands que jamais.

Ces dernières semaines, les responsables et diplomates européens ont ignoré les questions sur le soutien américain, insistant sur le fait que les dirigeants républicains accepteront, avec le temps, leur théorie selon laquelle la victoire ukrainienne est au cœur des intérêts américains, en partie à cause du message qu’elle envoie à Taiwan.

Mais avec la politique américaine en ruine après l’éviction du président de la Chambre, Kevin McCarthy, il sera difficile pour l’Europe d’ignorer la possibilité d’un changement de position du pays et ce que cela pourrait signifier pour les perspectives de l’Ukraine sur le champ de bataille et au-delà.

Arrivé jeudi à Grenade, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publié une déclaration axée non seulement sur la bataille en cours, mais également sur les années à venir.

« Notre objectif commun est d’assurer la sécurité et la stabilité de notre maison européenne commune », a-t-il déclaré. « La principale priorité de l’Ukraine, en particulier à l’approche de l’hiver, est de renforcer la défense aérienne. »

Même dans le meilleur des cas, élargir l’UE à l’Ukraine et à d’autres pays serait un processus complexe, coûteux et politiquement périlleux.

Rejoindre l’UE est un travail de plusieurs années. Un certain nombre de pays – la Serbie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, l’Albanie et la Bosnie – sont en pourparlers d’adhésion depuis des années. La Turquie, qui a demandé son adhésion en 1987, reste techniquement candidate, même si ses perspectives semblent – ​​au mieux – minces.

L’ensemble du système politique et juridique d’un candidat à l’adhésion est étudié, évalué puis lentement mis en conformité avec un règlement assez volumineux à Bruxelles.

Au cours de l’année écoulée, l’Ukraine a travaillé en étroite collaboration avec les responsables de l’UE pour entreprendre des réformes qui commenceraient à la rapprocher de ce qui est nécessaire. En décembre, l’UE décidera d’ouvrir ou non des négociations d’adhésion avec Kiev.

Le défi à Bruxelles sera tout aussi complexe. La perspective d’accueillir l’Ukraine et d’autres nouveaux membres a renouvelé les questions sur la manière dont le bloc fonctionnerait à 27 membres, ainsi que sur la manière dont il fonctionnerait avec l’Ukraine et d’autres membres.

« Il est vital que nous réfléchissions à la dynamique future de notre Union, à nos politiques et à notre processus décisionnel, entre autres, pour garantir le succès continu de l’UE », a écrit Charles Michel, président du Conseil européen, dans une lettre aux dirigeants avant la réunion de vendredi. sommet informel.

Si l’Ukraine y adhère, elle deviendra le cinquième pays le plus peuplé de l’UE et, de loin, le plus pauvre par habitant, ce qui priverait les autres membres de subventions.

Un récent désaccord entre l’Ukraine et ses voisins de l’UE, dont la Pologne, laisse présager le défi que représenterait un jour l’entrée d’un important exportateur de céréales sur le marché unique.

Certains se demandent également si et comment l’UE peut accueillir de nouveaux membres alors qu’elle est en difficulté, très publiquement, avec des membres actuels comme la Hongrie et la Pologne. Dans un bloc beaucoup plus vaste, avec plus de membres et un ensemble d’intérêts encore plus large, quels mécanismes seront disponibles pour traiter les valeurs aberrantes ?

« Pour moi, il ne s’agit pas seulement de savoir quoi faire avec les gens qui veulent entrer », a déclaré Camino Mortera-Martinez, chef du bureau bruxellois du Centre pour la réforme européenne. « Il s’agit également de savoir quoi faire avec les personnes qui sont présentes et qui ne respectent pas nécessairement les règles. »

Et puis il y a la question du timing. Michel, le président du Conseil européen, a déclaré qu’il souhaitait que l’Europe soit prête à accueillir les nouveaux membres d’ici 2030. Certains doutent que cela soit possible.

« La date cible de 2030 n’est pas réaliste », a déclaré Teona Lavrelashvili, analyste politique au European Policy Center, un groupe de réflexion axé sur l’intégration européenne. « C’est un engagement politique. »

« Je pense qu’il est important d’avoir un engagement politique », a-t-elle poursuivi, « mais nous devons faire attention à ne pas trop promettre. … Nous devons utiliser ce temps pour voir ce qui est réalisable et ce qui ne l’est pas.