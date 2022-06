L’Union européenne se rallie à l’Ukraine. Mais la fatigue est au coin de la rue.

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. L’Ukraine a reçu un coup de pouce diplomatique bienvenu à la fin de la semaine dernière. Vendredi, la Commission européenne, le bras exécutif de l’Union européenne, a publié un avis recommandant que l’Ukraine (ainsi que la Moldavie, son ancien petit voisin soviétique) obtienne le statut de candidat à l’adhésion à l’Union européenne. Une liste d’éminents dirigeants européens a déclaré que la décision était nécessaire, principalement comme un geste de solidarité et de reconnaissance du courage et de la bravoure ukrainiens sur le champ de bataille face à l’invasion russe en cours.

« Les Ukrainiens sont prêts à mourir pour la perspective européenne », a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d’une conférence de presse vendredi, tout en arborant un blazer jaune sur un chemisier bleu – couleurs du drapeau ukrainien. « Nous voulons qu’ils vivent… le rêve européen. »

La veille, les dirigeants des trois plus grandes économies de l’Union européenne se sont rendus à Kyiv via un train de nuit depuis la Pologne et ont également exprimé leur soutien à l’éventuelle adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne. Le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre italien Mario Draghi se sont présentés aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d’une conférence de presse conjointe.

« Nous sommes à un tournant de notre histoire », a déclaré Draghi, faisant écho à la rhétorique popularisée pour la première fois par Scholz. « Chaque jour », a-t-il ajouté, « le peuple ukrainien défend les valeurs de démocratie et de liberté qui sont les piliers du projet européen, de notre projet ».

Nous recommandons d’accorder à l’Ukraine le statut de candidat, étant entendu que le pays procédera à un certain nombre de réformes importantes. L’Ukraine a clairement montré son engagement à respecter les valeurs et les normes européennes. Et s’embarque, avant la guerre, sur sa route vers l’UE. pic.twitter.com/Cggme0Ep0l – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 17 juin 2022

La guerre en Ukraine et un « tournant de l’histoire »

L’entrée dans le bloc continental n’est pas un fait accompli. Premièrement, tous les 27 États membres de l’UE doivent accepter d’accorder le statut de candidat à l’Ukraine. Et puis un processus politique et bureaucratique enchevêtré attend alors que le gouvernement de Kyiv tente d’aligner ses institutions et ses réglementations sur le reste de l’union. L’Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et la Turquie sont les candidats officiels actuels à l’adhésion au bloc.

Kyiv a déjà des motifs de déception. Il voulait un statut de candidat accéléré sans conditions. « Mais la commission énuméré six étapes il veut voir l’Ukraine prendre », ont rapporté mes collègues. « Parmi elles : mettre en place des lois pour assurer la sélection de juges qualifiés et limiter l’influence des oligarques. Il a également demandé à l’Ukraine d’améliorer son bilan en matière d’enquêtes, de poursuites et de condamnations pour corruption.

« L’Ukraine n’était pas proche avant et elle ne l’est plus maintenant », a déclaré un diplomate de l’UE, qui s’est entretenu avec mes collègues sous couvert d’anonymat pour décrire des conversations privées.

L’adhésion de l’Ukraine pourrait prendre des années, notamment parce que le pays est en pleine guerre avec la Russie. Et cela pourrait ne pas se produire du tout, avec le risque que les développements politiques futurs à Kyiv et dans d’autres capitales européennes fassent dérailler le processus.

La Turquie, par exemple, a obtenu le statut de candidat en 1999 et a entamé des pourparlers d’adhésion en 2005. Mais le détournement autocratique du président Recep Tayyip Erdogan de l’Occident, combiné à l’hostilité de certains coins d’Europe à l’adhésion d’une importante nation à majorité musulmane — a effectivement gelé la perspective de l’entrée de la Turquie.

Les dirigeants de l’UE heureux de poser avec Zelensky, hésitant sur l’adhésion de l’Ukraine

L’Ukraine ne fait pas face à une telle angoisse civilisationnelle — elle est devenue une sorte de fil conducteur pour les politiciens et commentateurs européens, qui voient dans sa lutte un moment fédérateur et rassembleur pour l’Occident géopolitique. Pendant des semaines, des responsables et des parlementaires ukrainiens ont plaidé leur cause auprès des gouvernements à travers le continent sur des bases idéologiques plus larges.

Ivanna Klympush-Tsintsadze, une parlementaire ukrainienne, m’a dit le mois dernier que l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne porterait un coup aux ambitions néo-impérialistes du président russe Vladimir Poutine, et l’obligerait à « comprendre que l’Ukraine fait partie d’une autre civilisation ». .”

Les soldats ukrainiens « ne se battent pas exclusivement pour leur sol », mais dans l’espoir d’étendre le projet libéral de l’Europe à leur pays, a-t-elle déclaré. « Les Ukrainiens doivent recevoir un rayon de lumière au bout du tunnel. »

Pour l’instant, cependant, le tunnel de la guerre reste long, sinueux et sombre. Dimanche, Zelensky est revenu d’une visite sur les lignes de front dans le sud du pays, où la Russie cherche à consolider d’importants gains territoriaux. « Nous ne céderons le sud à personne », a-t-il déclaré – en partie une déclaration de défi alors que les combattants ukrainiens surarmés tiennent la ligne, mais aussi un rejet implicite des suggestions de certains coins ailleurs selon lesquelles Kyiv pourrait avoir besoin de se contenter de concessions territoriales.

Ses remarques ont également rappelé que la marée de la bataille oscille de manière inquiétante dans la direction du Kremlin dans certaines parties du pays, la Russie se préparant probablement à de nouvelles offensives dans les semaines à venir. Lors de sa deuxième visite à Kyiv, le Premier ministre britannique Boris Johnson a mis en garde contre « fatigue de guerre » démoralisant l’Occident tandis que la Russie « avance petit à petit » en Ukraine.

Nous n’oublierons pas les milliers d’hommes, de femmes et d’enfants qui sont tués chaque jour dans la guerre d’agression de Poutine. Le Royaume-Uni travaillera sans relâche avec ses alliés pour apporter une paix durable au peuple ukrainien. pic.twitter.com/xUDVAO0LO7 —Boris Johnson (@BorisJohnson) 18 juin 2022

Poutine clarifie ses prétentions impériales

La bravade des dignitaires européens en visite dément une réalité plus fragile. L’unité européenne sera menacée par les pressions économiques ; La récente décision de la Russie de réduire considérablement les livraisons de gaz sur le continent a maintenant mis en garde les analystes contre un hiver rigoureux et coûteux pour une grande partie de l’Europe.

Un sondage publié par le Conseil européen des relations étrangères (ECFR) a constaté la semaine dernière l’émergence de deux camps politiques distincts parmi le public européen en ce qui concerne les points de vue sur la guerre en Ukraine. D’un côté, il y a le camp de la « paix », qui cherche à mettre fin à la guerre le plus tôt possible – « même si cela signifie que l’Ukraine doit faire des concessions », a noté l’ECFR. Ensuite, il y a le camp de la « justice », qui pense que punir la Russie et restaurer l’intégrité territoriale de l’Ukraine doit primer sur les revendications de paix.

Sur les 10 pays étudiés, l’Italie ressort fortement dans le premier camp et la Pologne dans le second. « Il y a des divisions potentielles sur le coût de la vie, les réfugiés et l’escalade nucléaire, mais le grand fossé se situe entre ceux qui veulent mettre fin à la guerre le plus rapidement possible et ceux qui veulent que la Russie soit punie », a noté le directeur de l’ECFR, Mark Leonard, dans un communiqué. déclaration par courrier électronique. « S’il est mal géré, le fossé entre le « camp de la paix » et le « camp de la justice » sur l’Ukraine pourrait être aussi préjudiciable que celui entre créanciers et débiteurs pendant la crise de l’euro.

Pour l’instant, les dirigeants européens prônent le courage et la résilience. « Nous ne devons pas relâcher notre soutien à l’Ukraine », a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg. a déclaré au journal allemand Bild am Sonntag pendant le weekend. « Même si les coûts sont élevés, non seulement pour le soutien militaire, mais aussi à cause de la hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires. »