L’Union européenne renouvelle les sanctions économiques contre la Russie jusqu’en 2022

Le Conseil de l’Union européenne a annoncé mardi qu’il renouvellerait les sanctions contre la Russie pour au moins six mois supplémentaires.

“Le Conseil a décidé aujourd’hui de prolonger de six mois, jusqu’au 31 janvier 2023, les mesures restrictives visant des secteurs spécifiques de l’économie de la Fédération de Russie”, indique le communiqué de presse alors que la Russie invasion de l’ukraine poursuit son cinquième mois.

Les sanctions, que l’UE a imposées pour la première fois en 2014, puis étendues en février 2022, consistent en des restrictions sur la finance, l’énergie, la technologie et d’autres industries.

“En plus des sanctions économiques contre la Fédération de Russie, l’UE a mis en place différents types de mesures en réponse aux actions déstabilisatrices de la Russie contre l’Ukraine”, ajoute le communiqué de presse. “Il s’agit notamment des restrictions des relations économiques avec la Crimée illégalement annexée et la ville de Sébastopol ainsi que les zones non contrôlées par le gouvernement des oblasts de Donetsk et de Louhansk ; des mesures restrictives individuelles (gel des avoirs et restrictions de voyage) sur un large éventail d’individus et entités, et mesures diplomatiques ».

Le conseil a également appelé la Russie à “cesser immédiatement” les attaques contre les civils en Ukraine et à “retirer sans condition” toutes les troupes et tous les équipements de la région.

La Russie a poursuivi son attaque offensive en Ukraine cette semaine, y compris des frappes aériennes ciblées dans les régions de la mer Noire d’Odessa et de Mykolaïv.

Dans la région d’Odessa, un certain nombre de bâtiments privés dans des villages de la côte ont été touchés et ont pris feu, selon le rapport. Dans la région de Mykolaïv, les infrastructures portuaires ont été ciblées.

Quelques heures après la reprise des frappes au sud, un responsable installé à Moscou dans la région sud de Kherson a déclaré que les régions d’Odessa et de Mykolaïv seraient bientôt “libérées” par les forces russes, tout comme la région de Kherson plus à l’est.

Les développements sont survenus alors que l’Ukraine semblait préparer une contre-offensive dans le sud.

Associated Press a contribué à ce rapport