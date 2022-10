L’Union européenne ouvre un sommet de deux jours sur la crise énergétique

Les dirigeants de l’Union européenne ont ouvert jeudi un sommet de deux jours divisé sur la question de savoir si et comment le bloc pourrait imposer un plafond des prix du gaz pour contenir la crise énergétique alimentée par l’invasion de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine et sa stratégie visant à étouffer l’approvisionnement en gaz du bloc. à volonté.

Et, pour une fois, le duo de moteurs traditionnel de l’UE – l’Allemagne et la France – était dans des camps opposés, l’Allemagne exprimant des doutes et repoussant les plans de plafonnement des prix, tandis que la plupart des autres veulent continuer.

“Notre rôle est de faire en sorte qu’il y ait une unité européenne et que l’Allemagne en fasse partie”, a déclaré le président français Emmanuel Macron. “Ce n’est bon ni pour l’Allemagne ni pour l’Europe qu’elle s’isole. Il est important que sur des propositions qui font l’objet d’un large consensus, on puisse trouver l’unanimité”, a déclaré Macron à son arrivée au sommet.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que tout différend portait sur la méthode, pas sur le but. “Les prix du gaz, du pétrole, du charbon doivent baisser ; les prix de l’électricité doivent baisser, et c’est quelque chose qui appelle un effort commun de nous tous en Europe”, a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz.

Les Pays-Bas ont également déclaré qu’ils craignaient que si un plafond de prix était fixé trop haut, les approvisionnements passeraient simplement par l’Europe et iraient ailleurs. “Tout le monde veut que le prix du gaz baisse, mais vous voulez vous assurer que les importations de gaz continuent d’arriver”, a déclaré le Premier ministre Rutte.

L’UE ANNONCE UNE MISSION DE FORMATION EN UKRAINE, 500 MILLIONS DE DOLLARS POUR LES ARMES

Cela a préparé le terrain pour des pourparlers ardus qui ne devraient probablement pas être réglés d’ici vendredi après-midi, lorsque le sommet devrait se terminer.

Lors de l’ouverture du sommet, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, qui devrait s’adresser aux 27 dirigeants nationaux par vidéoconférence depuis Kyiv, a souligné la nécessité d’une unité de l’UE solide comme le roc face à la Russie, demandant une aide continue pour obtenir son nation pendant l’hiver.

Scholz a déclaré que Zelenskyy ne devrait pas avoir de tels soucis. Réagissant aux attaques russes visant des infrastructures civiles et semant la peur dans les villes avec des drones tueurs, Scholz a déclaré qu’elles constituaient des “crimes de guerre”.

“Même de telles tactiques de la terre brûlée n’aideront pas la Russie à gagner la guerre. Elles ne font que renforcer la détermination et l’endurance de l’Ukraine et de ses partenaires”, a-t-il déclaré au Parlement à Berlin.

La prochaine saison froide sera également au centre du siège de l’UE, où les dirigeants allumeront leur propre chaleur dans ce qui devrait être des pourparlers qui se poursuivront jusque tard dans la nuit.

Prix ​​du gaz naturel est devenu incontrôlable au cours de l’été alors que les pays de l’UE cherchaient à surenchérir les uns sur les autres pour remplir leurs réserves pour l’hiver. Désormais, les dirigeants de l’UE chercheront à regrouper de plus en plus leurs achats de gaz et peut-être à fixer un plafond de prix temporaire pour s’assurer qu’un marché de l’énergie en surchauffe ne revienne pas les hanter à nouveau.

Les États membres ont déjà convenu de réduire la demande de gaz de 15 % au cours de l’hiver. Ils se sont également engagés à remplir les installations de stockage de gaz à au moins 80 % de leur capacité d’ici novembre et, afin de réduire la production d’électricité au gaz, à réduire la demande de pointe d’électricité d’au moins 5 %.

La question d’un éventuel plafonnement des prix du gaz dans l’UE est montée régulièrement à l’ordre du jour politique depuis des mois alors que la crise de l’énergie se resserrait, 15 pays comme la France et l’Italie faisant pression pour une intervention aussi brutale.

ZELENSKYY DEVRAIT S’ADRESSER À L’UE AU SOMMET DE L’ÉNERGIE, ALORS QUE LES DIRIGEANTS CONSIDÉRENT LE PLAFOND DES PRIX DU GAZ

Et là où Angela Merkel était la voix apaisante qui a souvent négocié un compromis au cours de ses 16 années en tant que chancelière allemande, son successeur Scholz est désormais au cœur d’une division au sein du bloc.

L’Allemagne et les Pays-Bas soutiennent que des interventions sur le marché telles que des plafonds de prix excessifs pourraient nuire à la fois à la disponibilité du gaz naturel et aux incitations pour les gouvernements et les consommateurs à l’économiser.

Un projet pour l’UE de mettre en commun les achats de gaz et les mesures visant à améliorer la solidarité avec les pays de l’UE les plus touchés par la flambée des prix de l’énergie devraient recevoir beaucoup plus de soutien, ont déclaré des diplomates.

La Russie compte de plus en plus sur les frappes de drones contre le réseau énergétique et les infrastructures civiles de l’Ukraine et sème la panique en frappant les villes ukrainiennes, des tactiques que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifiées mercredi de “crimes de guerre” et de “pure terreur”.

Les diplomates évaluent déjà d’autres sanctions à venir. Mais la gentillesse perçue du Premier ministre hongrois Viktor Orban envers le Kremlin rend la vie plus difficile. Même si les précédentes sanctions de l’UE visant la Russie ont été approuvées à l’unanimité, il est devenu de plus en plus difficile de garder Orban à bord en acceptant des exemptions.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Les sanctions ratées à Bruxelles sont déjà un fardeau presque insupportable. Nous demanderons instamment que la politique de sanctions de guerre soit reconsidérée”, a écrit Orban mercredi, jetant un gant politique à ses collègues.