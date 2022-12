L’Union européenne fixe un prix plafond pour le pétrole russe

Commentez cette histoire Commentaire

BRUXELLES – Après des mois de lobbying de la part des États-Unis et des jours de négociations tendues, les alliés de l’Ukraine sont plus près de mettre en œuvre un plan de plafonnement du prix du pétrole russe à partir de la semaine prochaine, mais les ambassadeurs européens ont proposé vendredi un plafond si proche des prix actuels qu’il n’est pas clair s’il touchera le trésor de guerre du Kremlin.

Lors de réunions à Bruxelles, les diplomates ont convenu de 60 dollars par baril comme limite supérieure. Si le Groupe des Sept et l’Australie sont d’accord, le plafond des exportations maritimes de pétrole russe serait mis en œuvre à partir de lundi, le jour où l’embargo de l’Union européenne sur le brut maritime russe entrera en vigueur.

L’idée du plafond, lancée avec force par la secrétaire au Trésor américaine Janet L. Yellen, est de limiter ce que la Russie peut gagner sur le pétrole qu’elle détourne ailleurs dans le monde sans créer de perturbation massive de l’approvisionnement mondial. Les pays participants interdiraient la fourniture de services maritimes – tels que la finance et l’assurance – pour les expéditeurs transportant du pétrole russe qui ne respectent pas le plafond.

La plupart de ces services maritimes sont gérés par des pays occidentaux, dont la Grèce et la Grande-Bretagne. Ceux qui transportent du pétrole échangé au-dessus du plafond s’exposeraient à des sanctions.

Le chiffre sur lequel les diplomates de l’UE se sont mis d’accord est bien supérieur au coût de production de la Russie et proche de l’endroit où son pétrole se négocie actuellement, ce qui signifie qu’il pourrait ne pas avoir beaucoup d’impact direct, selon les analystes. “Un nombre supérieur à 60, dans les conditions actuelles du marché, ne nuira pas à la Russie”, a déclaré Simone Tagliapietra, experte en énergie chez Bruegel, un groupe de réflexion basé à Bruxelles.

“Il s’agit de l’administration américaine qui veut empêcher les prix du pétrole d’augmenter”, a-t-il ajouté.

Les responsables de l’administration Biden ont souligné que le fait du plafond – permettant aux flux de pétrole russe de se poursuivre mais garantissant que Moscou ne pourrait pas bénéficier d’une flambée des prix – est plus important que le niveau de plafond réel.

Alors que les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont cherché à punir la Russie pour son invasion de l’Ukraine avec certaines des sanctions économiques les plus lourdes de l’histoire, ils ont eu du mal à toucher les coffres du Kremlin, en partie à cause de la forte hausse des prix du gaz et du pétrole cette an. Alors que les nations occidentales évitaient la Russie, d’autres acheteurs sont intervenus, soutenant les revenus de Moscou.

Même si l’impact du plafond lui-même est atténué, l’embargo de l’UE devrait toucher les résultats du Kremlin. Selon Sergei Guriev, prévôt à Sciences Po en France, l’embargo enverra l’économie russe en territoire inconnu.

“Les principales pertes proviendront de l’embargo”, a déclaré Vladimir Milov, ancien vice-ministre russe de l’énergie, aujourd’hui l’un des principaux politiciens de l’opposition en exil. “Parce que l’UE cessera d’acheter, la Russie devra envoyer du brut en Asie. C’est plus cher et il y aura de grosses pertes sur les prix.

Janis Kluge, associée principale à l’Institut allemand pour la sécurité et les affaires internationales, a déclaré que la Russie aura du mal à détourner tout son pétrole sous embargo – environ 2,4 millions de barils par jour – et verra probablement ses exportations chuter de 10 ou 20 %. “Cela aura un impact supplémentaire sur les perspectives déjà peu brillantes du budget russe”, a-t-il déclaré. “Avec le temps, cela ajoute à la pression.”

En ce qui concerne le plan de plafonnement des prix, il reste des questions sur la façon dont les règles seraient interprétées et appliquées.

La Russie a averti que si un plafonnement des prix est mis en place, elle ripostera, coupant potentiellement ce qui reste de ses exportations par pipeline vers l’Europe alors que le continent se prépare à l’hiver et lutte contre une crise de l’énergie et du coût de la vie. “Les entreprises qui imposent un plafonnement des prix ne feront pas partie des bénéficiaires du pétrole russe”, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en septembre.

Si la Russie répond à un plafond en retenant le pétrole du marché international, l’Occident pourrait en souffrir. Mais les États-Unis et leurs alliés misent sur le besoin de la Russie de vendre son pétrole à n’importe quel prix.

La décision sur le niveau de plafonnement des prix intervient après des mois de débats houleux et de diplomatie sur la meilleure façon d’atteindre les revenus énergétiques du Kremlin sans causer de ravages supplémentaires sur les marchés.

En mars, immédiatement après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le président Biden a annoncé une interdiction américaine du pétrole et du gaz russes, mais l’UE, qui dépendait beaucoup plus de l’énergie russe, n’a pas signé.

Dans les mois qui ont suivi, la Commission européenne a travaillé lentement et péniblement pour convaincre les États membres que le bloc devait cesser complètement d’acheter du pétrole russe. Fin mai, les dirigeants de l’UE ont convenu d’éliminer progressivement la majeure partie du pétrole russe.

Mais l’administration Biden faisait déjà pression pour une approche différente : un plafonnement des prix. Au cours du printemps et de l’été, Yellen et d’autres responsables américains ont pressé les responsables et dirigeants européens d’envisager de créer un « cartel d’acheteurs » pour limiter les revenus pétroliers russes sans menacer l’approvisionnement.

Des pays clés, dont l’Allemagne, se sont opposés au plan, arguant qu’un cartel d’acheteurs ne fonctionne que si tous les principaux acteurs du marché s’inscrivent. La Russie continuera à vendre du pétrole à la Chine et à l’Inde, ont averti certains. Mais la partie américaine a persisté dans son lobbying.

En septembre, la coalition a accepté d’aller de l’avant. “L’action d’aujourd’hui contribuera à porter un coup dur aux finances russes et entravera à la fois la capacité de la Russie à mener sa guerre non provoquée en Ukraine et accélérera la détérioration de l’économie russe”, a alors déclaré Yellen.

Les partisans du plan de plafonnement le voient comme une sorte de filet de sécurité, un moyen de compenser les sanctions strictes de l’UE contre la Russie en maintenant le marché en mouvement.

L’une des étapes finales consistait à fixer le niveau de plafonnement des prix. Au cours de longues négociations, les ambassadeurs auprès de l’UE ont eu du mal à trouver un terrain d’entente. Les responsables de l’UE ont proposé quelque chose dans la fourchette de 65 à 70 dollars le baril. Un camp, dirigé par la Pologne, a fait pression pour un plafond considérablement plus bas, dans le but d’infliger un maximum de souffrance économique. Un autre groupe, dirigé par des pays dotés d’importantes industries maritimes, dont la Grèce et Malte, s’est battu pour quelque chose de plus élevé, selon des diplomates de l’UE.

Les négociations difficiles soulignent la division au sein du bloc des 27 membres alors que la guerre entre dans son 10e mois et que le continent grince des dents à cause d’une crise énergétique.

La nouvelle du plafonnement des prix du pétrole arrive la semaine après que la Commission européenne a proposé un plafond de prix temporaire distinct sur le gaz naturel qui a été rapidement rejeté comme un «non-plafond» parce qu’il était si élevé et qu’il pourrait ne jamais être utilisé.

L’UE a marchandé pendant des mois sur des mesures d’urgence coordonnées pour réduire les prix de l’énergie pour les ménages et l’industrie, y compris les appels de plus d’une douzaine d’États membres pour un plafonnement des prix du gaz.

La proposition de plafonnement des prix de la commission, qu’elle a qualifiée de «mécanisme de correction du marché», est censée aider le bloc à éviter de nouvelles flambées des prix.

Mais selon les règles établies par la commission, même les prix record de cet été n’auraient pas déclenché le plafond, ce qui amène certains à s’interroger sur son objectif.

“Après des mois d’attente, la Commission européenne a finalement dévoilé sa proposition formelle de plafonnement des prix du gaz pour aider l’UE à éviter les prix exorbitants de l’énergie l’année prochaine”, a aventuré le Brussels Playbook de Politico, “mais il est clair que Bruxelles ne veut pas l’utiliser”.

La commissaire européenne à l’énergie, Kadri Simson, a reconnu la semaine dernière que le plafond n’était “pas une solution miracle”.

Belton a rapporté de Londres et DeYoung de Washington. Beatriz Rios a contribué à ce rapport.