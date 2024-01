L’Union européenne fait pression en faveur d’un État palestinien, rejetant l’insistance de Netanyahu

Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne ont affirmé le 22 janvier que la création d’un État palestinien est le seul moyen crédible de parvenir à la paix au Moyen-Orient, et ils ont exprimé leur inquiétude face au rejet clair de cette idée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

« Les déclarations de Benjamin Netanyahu sont inquiétantes. Il faudra un État palestinien offrant des garanties de sécurité pour tous », a déclaré le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourne, aux journalistes à Bruxelles, où les ministres de l’UE se sont réunis pour discuter de la guerre à Gaza.

Le ministre israélien des Affaires étrangères Israel Katz et le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi étaient également présents dans la capitale belge pour cette discussion. La question de l’avenir de Gaza a également opposé Israël aux États-Unis et à leurs alliés arabes alors qu’ils s’efforcent de mettre un terme aux combats dans le territoire palestinien assiégé.

Le nombre de morts palestiniens dus à la guerre entre Israël et le Hamas a dépassé les 25 000, a rapporté le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas. Israël a annoncé dimanche qu’un autre des otages pris lors de l’attaque du 7 octobre qui avait déclenché la guerre était mort.

L’UE est le premier fournisseur mondial d’aide aux Palestiniens, mais elle n’a que peu d’influence sur Israël, bien qu’elle soit son plus grand partenaire commercial. Les 27 pays membres sont également profondément divisés dans leur approche. Mais à mesure que le nombre de morts à Gaza augmente, les appels à l’arrêt des combats augmentent également.

« Gaza se trouve dans une situation d’extrême urgence. Il y a un risque de famine. Il existe un risque d’épidémie. La violence doit cesser », a déclaré la ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib, dont le pays assure la présidence tournante de l’UE.

“Nous exigeons un cessez-le-feu immédiat, la libération des otages, le respect du droit international, (et) le retour au processus de paix, qui doit conduire à la création de deux Etats vivant en paix côte à côte”, a déclaré M. » a déclaré Lahbib, décrivant une solution à deux États comme « le seul moyen d’établir la paix de manière durable dans la région ».

Israël semble loin d’avoir atteint son objectif d’écraser le Hamas et de libérer plus de 100 otages restants. Mais M. Netanyahu rejette la création d’un État palestinien et semble vouloir un contrôle militaire illimité sur Gaza.

Le différend sur l’avenir du territoire – survenant alors que la guerre fait toujours rage sans fin en vue – oppose l’UE, les États-Unis et leurs alliés arabes à Israël et constitue un obstacle majeur à tout projet de gouvernance ou de reconstruction d’après-guerre à Gaza.

L’UE a invité les ministres des Affaires étrangères d’Israël, des Palestiniens, de l’Egypte, de la Jordanie ainsi qu’un représentant de la Ligue arabe à participer aux négociations de lundi. Les ministres israéliens et palestiniens ne devaient pas se rencontrer.

Les ministres européens veulent savoir quels autres projets Israël pourrait avoir.

“Quelles sont les autres solutions qu’ils ont en tête ?” » a demandé le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, qui présidait la réunion. « Faire partir tous les Palestiniens ? Pour les tuer ?

M. Borrell a condamné ce qu’il a décrit comme les atrocités commises par le Hamas lors de ses attaques sans précédent du 7 octobre dans le sud d’Israël. Faisant référence à l’action militaire israélienne, il a déclaré : « Ils sèment la haine pendant des générations. »

« La paix et la stabilité ne peuvent être construites uniquement par des moyens militaires », a-t-il déclaré.

L’Espagne a fait pression pour qu’une conférence de paix soit organisée pour discuter de ce qui pourrait se passer une fois les combats terminés. Une prochaine réunion à Bruxelles est en préparation, mais le calendrier reste incertain. Le projet bénéficie du soutien de certains pays membres de l’UE, mais d’autres affirment qu’il ne peut se réaliser qu’avec le soutien d’Israël.

“Si Israël n’est pas à la table, cela ne sert à rien d’avoir des conférences de paix”, a déclaré le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères Xavier Bettel. Il a déclaré qu’après de récentes discussions avec des responsables israéliens, il était clair pour lui que le pays ne serait pas prêt tant qu’il estimerait que le Hamas représente toujours un danger.

En arrivant à la réunion, M. Katz d’Israël a refusé de répondre lorsqu’on l’a interrogé sur la possibilité d’un État palestinien. Brandissant des photos d’otages israéliens, M. Katz a déclaré qu’il était venu chercher du soutien pour la campagne israélienne visant à démanteler le Hamas.

« Nous devons rétablir notre sécurité. Nos courageux soldats combattent dans des conditions très difficiles », a-t-il déclaré aux journalistes. Les objectifs du gouvernement israélien, a déclaré M. Katz, sont clairs : « ramener nos otages et restaurer la sécurité des citoyens d’Israël ».

