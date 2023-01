L’Union européenne et Pfizer travaillent sur un accord pour payer plus pour les vaccins COVID-19 en échange d’un volume inférieur

Bruxelles discute avec Pfizer et BioNTech de la possibilité de réduire jusqu’à 500 millions de doses de vaccin COVID-19 que l’UE s’est engagée à acheter cette année en échange d’un prix plus élevé, a déclaré une source au courant des pourparlers.

Également sur la table est une prolongation du délai de livraison, éventuellement jusqu’au second semestre 2024, a indiqué la source. Ils ont refusé d’être identifiés parce que les pourparlers sont confidentiels.

Les négociations sont en cours et le résultat final n’est pas clair.

Les pourparlers interviennent au milieu d’une surabondance mondiale de vaccins COVID-19 et concernent le plus gros contrat de vaccins de tous ceux signés par l’UE alors que la pandémie faisait rage.

Un porte-parole de la Commission européenne a demandé des commentaires sur les pourparlers, a appelé les fabricants de vaccins à travailler avec les États membres et la Commission “pour s’assurer que les accords reflètent l’évolution de la situation”.

La Commission “poursuivra en vue d’adapter l’approvisionnement en doses de vaccins au cours des années à venir et de l’étendre sur une période plus longue”, a déclaré le porte-parole, refusant de commenter les prix ou d’autres détails.

Un porte-parole de Pfizer a refusé de commenter les détails des discussions, mais a déclaré que la société avait fait preuve d’un engagement continu à répondre aux préoccupations des États membres de l’UE.

En ce qui concerne le prix, le porte-parole de Pfizer a déclaré : “Nous avons toujours eu une approche de tarification échelonnée pour le vaccin COVID-19, guidée par des volumes convenus et des tranches de revenu national, afin d’assurer l’équité entre les accords avec des pays ayant des profils économiques similaires”.

Un porte-parole de BioNTech a ajouté que leur entreprise “continue de travailler avec la Commission européenne et les gouvernements pour trouver des solutions pragmatiques tout en respectant les principes fondamentaux convenus entre les parties lors de la conclusion de l’accord”.

Surabondance mondiale

Bien que la surabondance de vaccins soit un problème mondial, l’Europe fait face à un excès particulièrement important.

La plupart des personnes dans l’UE qui souhaitaient un premier cours du vaccin COVID-19, et celles qui ont ensuite été éligibles pour des rappels, les ont reçues. Le régulateur européen des médicaments a averti en novembre que l’adoption de doses de rappel avait été décevante.

En mai 2021, Bruxelles a signé un contrat avec Pfizer et BioNTech pour acheter 900 millions de doses, avec une option pour 900 millions de doses supplémentaires, d’ici fin 2023.

Environ la moitié ou plus des 900 premiers millions de doses de ce contrat n’ont pas encore été livrées car la demande a chuté l’année dernière. L’UE n’a pas exercé l’option supplémentaire.

Quelque 328 millions de personnes dans l’UE sur une population totale d’environ 450 millions ont reçu le premier cours d’un vaccin, selon Our World in Data.

Les discussions sur les doses indésirables sont les dernières d’une série de négociations sur les modifications du contrat 2021. Bruxelles est sous pression pour réduire le volume alors que les États membres de l’UE se plaignent de budgets tendus et ne souhaitent pas dépenser d’argent pour des doses inutiles.

À 19,50 euros (21,22 $) dans le contrat de mai 2021, le montant que les gouvernements européens sont contractuellement tenus de payer cette année totalise entre 7,8 milliards et 9,75 milliards d’euros.

On ne sait pas quel serait le prix renégocié en Europe. Aux États-Unis, Pfizer espère facturer un prix catalogue de 110 $ à 130 $ par dose à l’automne, bien que ce prix n’inclue pas les remises.

Les responsables de l’UE affirment depuis des mois qu’il existe un décalage entre l’offre et la demande de vaccins COVID-19.

“Nous ne sommes plus au plus fort de la crise, et cela a un impact direct sur notre demande de vaccins, alors que les finances publiques sont actuellement très sollicitées”, a déclaré la commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides, lors d’une réunion du Conseil européen en décembre.

“Nos contrats de vaccins doivent tenir compte de la situation actuelle, et les entreprises doivent faire preuve de flexibilité à cet égard”, a-t-elle ajouté.

L’été dernier, les deux parties ont convenu de suspendre les livraisons pour donner aux pays de l’UE le temps d’administrer ce qu’ils avaient reçu. Cela s’est produit après que les gouvernements de l’UE ont averti Pfizer et d’autres entreprises que des millions de doses pourraient être gaspillées.

En novembre, ils ont signé un amendement qui donnait aux pays la possibilité de faire livrer et stocker des doses dans des entrepôts, un autre signe de la surabondance d’approvisionnement.