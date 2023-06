L’Union européenne envisage de bloquer les rayons du soleil pour lutter contre le changement climatique: rapport

L’Union européenne est sur le point d’étudier le blocage des rayons du soleil comme une option possible pour lutter contre le changement climatique, selon un rapport.

Selon Nouvelles Bloombergl’Union européenne annoncera mercredi un cadre pour évaluer les éventuelles implications du changement climatique sur la sécurité, qui comprend une étude concernant les dangers possibles de la réingénierie de l’atmosphère elle-même.

« Ces technologies introduisent de nouveaux risques pour les personnes et les écosystèmes, alors qu’elles pourraient également accroître les déséquilibres de pouvoir entre les nations, déclencher des conflits et soulever une myriade de problèmes éthiques, juridiques, de gouvernance et politiques », déclare un document obtenu par Bloomberg.

La technologie, décrite comme modification du rayonnement solaire, sera étudiée par l’UE.

« L’UE soutiendra les efforts internationaux visant à évaluer de manière exhaustive les risques et les incertitudes des interventions climatiques, y compris la modification du rayonnement solaire », indique le document.

Parmi les options de lutte contre le changement climatique qui seront étudiées figurent l’injection d’aérosols stratosphériques, qui augmenterait la concentration atmosphérique de particules afin de réduire l’ensoleillement global qui atteindrait la surface de la Terre.

Selon Bloomberg, les détracteurs de la stratégie affirment qu’elle détourne l’attention de la réduction des émissions et pourrait avoir des impacts imprévus, tels que la modification des régimes de pluie.