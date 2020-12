À 8 h 30 à Guadalajara, en Espagne, Araceli Hidalgo, une résidente de 96 ans d’une maison de retraite médicalisée, est devenue la première personne à être vaccinée dans le pays. En République tchèque, le Premier ministre Andrej Babis a été vacciné en direct à la télévision.

« C’est un moment émouvant d’unité », Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne tweeté samedi avant le début du programme de vaccination. « Avec la vaccination, nous mettrons cette pandémie derrière nous. »

Mais il y a eu une frustration croissante alors que les Européens se sont tournés vers le vaccin Pfizer et BioNtech, développé en Allemagne avec un financement du gouvernement fédéral allemand, d’abord déployé dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, Israël et les Émirats arabes unis. Emirates. Et alors que le bloc a commandé plus de 2 milliards de doses de vaccins parce qu’il veut protéger tous ses citoyens du coronavirus, il a des commandes limitées des principaux candidats.

« Il n’y a tout simplement pas assez de vaccin », Markus Söder, Premier ministre de l’Etat allemand de Bavière, a dit au journal Bild le dimanche.

Les 200 millions de doses de vaccin Pfizer / BioNTech commandées par l’Union européenne seront réparties également entre chacun de ses États membres en fonction de la taille de la population, ce qui signifie que l’Allemagne, avec 18% de la population du bloc, sera d’environ 36 millions. doses – suffisamment pour vacciner 18 millions de personnes, soit un peu plus de 20 pour cent de la population.

Mais les entreprises ont déclaré que les délais de livraison dépendent du moment où les commandes ont été passées, et alors que les États-Unis et le Royaume-Uni ont passé des commandes pour le vaccin plus tôt cet été, l’Union européenne n’a finalisé leur commande qu’en novembre après des mois de négociations. .

Cela signifie que, bien que les États-Unis aient une première commande plus petite de vaccins Pfizer, ils recevront 20 millions sur un seau initial de 50 millions disponible au début de l’année, contre 12,5 millions pour l’Union européenne.

Le retard dans la commande était principalement dû à la négociation du prix, a déclaré une personne au courant des négociations, qui a refusé d’être appelée pour discuter de délibérations privées.

«Négocier avec 27 pays n’est pas si simple», a déclaré la personne. «L’avantage est que les pays les plus pauvres reçoivent également un vaccin. L’inconvénient est que tout prend plus de temps. «

Stefan De Keersmaecker, un porte-parole du comité, a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter les négociations, mais que l’objectif était de construire un portefeuille diversifié avec différentes entreprises et que les pourparlers avaient commencé avant les résultats de la des essais étaient disponibles. «Il n’y avait aucune garantie que l’un des vaccins candidats serait efficace et sûr», a-t-il dit, ajoutant que les contrats permettaient d’augmenter les commandes.

Bien que le Royaume-Uni et les États-Unis aient déjà utilisé leurs options pour commander davantage de vaccins, l’Union européenne n’avait pas signé le contrat pour 100 millions de doses supplémentaires mercredi, ont déclaré deux personnes proches des négociations. C’est malgré rsignale avoir pris une décision interne pour le faire plus d’une semaine plus tôt.

Et malgré une décision de solidarité avec un déploiement uniforme des vaccins, la Hongrie, la Slovaquie et l’Allemagne ont commencé les vaccinations un jour plus tôt. Karsten Fischer, un responsable de l’autorité sanitaire locale de la région du Harz en Saxe-Anhalt, a déclaré aux médias allemands qu’il ne voyait aucune raison d’attendre l’arrivée des vaccins.