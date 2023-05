L’Union européenne annule une réception diplomatique pour empêcher un ministre israélien d’y assister

L’Union européenne a déclaré lundi qu’elle avait annulé une réception diplomatique pour empêcher un ministre israélien ultranationaliste radical d’y assister.

L’acte de protestation de la délégation de l’UE en Israël contre un membre du gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu, le plus religieux et ultranationaliste de l’histoire du pays, pourrait provoquer une querelle diplomatique entre Israël et l’UE.

Les relations ont déjà été tendues à propos de la politique israélienne en Cisjordanie occupée.

Itamar Ben-Gvir, le chef de la faction Jewish Power, est ministre de la Sécurité nationale et a été chargé de représenter le gouvernement israélien lors de la Journée de l’Europe de l’UE mardi.

Le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen a déclaré dimanche dans une interview à la radio Kan que Ben-Gvir avait été chargé par le secrétaire du gouvernement d’assister « non pas en tant que représentant du parti Jewish Power… mais pour représenter le gouvernement d’Israël ».

L’UE a déclaré qu’elle avait décidé « d’annuler la réception diplomatique, car nous ne voulons pas offrir une tribune à quelqu’un dont les opinions contredisent les valeurs défendues par l’Union européenne ». Le reste de l’événement public aurait lieu comme prévu.

Ben-Gvir est un ancien militant d’extrême droite et un colon radical de Cisjordanie qui a été reconnu coupable d’incitation et de soutien à un groupe terroriste juif. En tant que représentant du gouvernement lors de la Journée de l’Europe, Ben-Gvir se serait adressé aux participants.

« C’est une honte que l’UE, qui prétend représenter les valeurs démocratiques et le multiculturalisme, se comporte avec un bâillonnement non diplomatique », a déclaré Ben-Gvir.

Netanyahu est revenu au pouvoir en décembre à la tête d’une coalition qui comprend des partis ultra-orthodoxes et des ultranationalistes religieux, dont la petite faction Jewish Power de Ben-Gvir. Le gouvernement a fait de l’expansion des colonies de Cisjordanie une priorité absolue. L’UE, avec la plupart de la communauté internationale, considère les colonies juives en Cisjordanie et à Jérusalem-Est comme illégales au regard du droit international et comme des obstacles à la paix avec les Palestiniens.

Israël a capturé la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens recherchent les trois domaines pour un futur État indépendant.