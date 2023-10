L’Union estime que les universités britanniques doivent apporter davantage de soutien aux étudiants juifs

L’Union des étudiants juifs a écrit aux syndicats étudiants et aux vice-chanceliers d’universités du Royaume-Uni pour appeler à une plus grande protection et un plus grand soutien pour les étudiants juifs, l’organisation signalant une augmentation des rapports faisant état de menaces et d’abus depuis le début du conflit Israël-Hamas. .

L’organisation souhaite que les syndicats étudiants, en particulier, adoptent une approche de « tolérance zéro » à l’égard de tout signe de soutien au Hamas, responsable des attaques dans le sud d’Israël le 7 octobre qui ont tué plus de 1 400 personnes, pour la plupart des civils israéliens, et capturé des prisonniers. 200 otages.

Une ligne d’assistance téléphonique mise en place par l’UJS a reçu plus de 100 appels en l’espace d’une semaine, y compris des témoignages d’étudiants juifs faisant état d’incidents antisémites, selon le porte-parole de l’UJS, Edward Daniel.

« Il y a eu de nombreuses inquiétudes. Nous avons eu des étudiants inquiets, des étudiants qui ont signalé des incidents sur lesquels nous enquêtons. Nous avons eu des rapports faisant état d’intimidation, de harcèlement et de menaces et d’injures parmi les étudiants », a déclaré Daniel.

« Nous avons écrit à tous les vice-chanceliers du pays, et nous avons également envoyé des lettres à plus de 100 syndicats étudiants du pays, les appelant à soutenir leurs étudiants juifs et à prendre des mesures pratiques pour les protéger. »

La lettre aux vice-chanceliers disait : « Votre établissement doit se tenir aux côtés de ses étudiants juifs en condamnant sans équivoque la glorification et la célébration du terrorisme qui sont observées sur les campus du Royaume-Uni. »

La lettre, cosignée par l’aumônerie juive de l’université, ajoute : « Il est d’une importance capitale d’informer le personnel et les professeurs de l’université de leur responsabilité de créer des espaces sûrs pour les étudiants et de laisser leurs opinions politiques à la porte d’entrée.

« Les professeurs et le personnel universitaire devraient être sensibles à la détresse émotionnelle à laquelle sont actuellement confrontés nombre de leurs étudiants juifs et israéliens. »

Séparément, le Fiducie de sécurité communautaire a déclaré avoir enregistré 36 incidents antisémites impliquant des universités britanniques entre le 7 et le 16 octobre, contre 17 au total au cours des six premiers mois de 2023.

L’UJS – qui représente les 9 000 étudiants juifs qui étudient dans les universités et collèges britanniques – a déclaré que les campus restaient sûrs et qu’aucun événement juif n’avait dû être annulé pour des raisons de sécurité. Mais il a averti qu’il y avait eu des « signes inquiétants », comme des affiches autour du centre de Londres portant le slogan « Intifada jusqu’à la victoire ! » et montrant un soldat pointant un fusil sur un partisan palestinien.

Les affiches ont été attribuées à la société marxiste étudiante de l’University College London, qui a depuis été suspendue par le syndicat étudiant de l’UCL et dont les coordonnées ont été supprimées du site Internet du syndicat.

Un porte-parole d’Universities UK, qui représente 142 universités, a déclaré : « Tout étudiant ou membre du personnel qui soutient le Hamas enfreindra la loi britannique et les universités traiteront cela avec le plus grand sérieux.

« Toute discrimination ou intimidation contre les étudiants ou le personnel résultant des attaques en Israël est absolument inacceptable et nous exhortons tout étudiant confronté à l’antisémitisme, au harcèlement ou à la discrimination de quelque nature que ce soit à informer son université et à rechercher du soutien. »