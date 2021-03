Le télégraphe

La police, les espions et les experts juridiques forment un nouveau centre d’opérations de lutte contre le terrorisme

Des policiers, des agents de renseignement et des experts juridiques vont travailler ensemble dans un nouveau centre d’opérations de lutte contre le terrorisme, dans le but de mieux contrecarrer les attaques terroristes. Les détails de la nouvelle unité, déjà surnommée « CTOC » dans les cercles d’application de la loi, seront annoncés alors que Boris Johnson dévoile sa vision sur 10 ans de la politique étrangère. Le centre est une tentative d’éviter les faiblesses des opérations antiterroristes révélées en 2017, lorsque la Grande-Bretagne a subi cinq incidents terroristes en une seule année. Des agents de lutte contre le terrorisme, des agents du MI5, du MI6 et du GCHQ et des experts judiciaires devraient tous être détachés auprès du CTOC, améliorant ainsi le travail interinstitutions. Le centre planifiera à la fois comment éviter de futures attaques terroristes potentielles et agira en tant que centre opérationnel si un tel incident se produit. Il sera basé dans un site londonien non encore divulgué et sera mis en service plus tard cette année, augmentant progressivement jusqu’à sa pleine capacité. Un porte-parole du numéro 10 a déclaré que le CTOC «améliorera considérablement notre capacité à contrecarrer les terroristes, tout en traitant également les actions des États hostiles». Un porte-parole de la police antiterroriste a déclaré que le centre «transformerait» la capacité des forces de l’ordre à «protéger le pays du terrorisme et des menaces plus larges». L’unité fait partie de l’Examen intégré, que le premier ministre annoncera aujourd’hui à la Chambre des communes. Le document compte environ 100 pages. C’est l’aboutissement de mois de travail et d’une tentative de concrétiser ce que la vision de M. Johnson après le Brexit « Global Britain » signifie dans la pratique pour la sécurité, la diplomatie et les relations étrangères. Le document annoncera une inclinaison vers l’Indo-Pacifique, M. Johnson devant se rendre en Inde le mois prochain lors de son premier voyage officiel à l’étranger depuis plus d’un an. Il soutiendra que le Royaume-Uni ne peut plus compter sur le système international d’après-guerre froide pour garantir ses intérêts nationaux, avec un «activisme international accru» à la place. Des extraits du document vus par The Telegraph révèlent que M. Johnson promettra également de continuer à offrir une protection militaire à Gibraltar et aux Malouines. Une autre section vue par The Telegraph montre que le Royaume-Uni dépensera au moins 6,6 milliards de livres sterling au cours des quatre prochaines années en R&D, y compris sur la cyber, l’espace et la «biologie de l’ingénierie». Il y aura également confirmation que la Grande-Bretagne prévoit de lancer des satellites commerciaux dans l’espace depuis l’Écosse en 2022 dans le cadre du programme de l’Agence spatiale britannique. Le numéro 10 a également confirmé qu’un «centre de situation» basé au Cabinet Office sera créé pour tenter d’améliorer l’utilisation des données pour répondre aux crises futures. M. Johnson dira: «Je suis profondément optimiste quant à la place du Royaume-Uni dans le monde et notre capacité à saisir les opportunités à venir. «L’ingéniosité de nos citoyens et la force de notre Union se combineront à nos partenariats internationaux, à des forces armées modernisées et à un nouvel agenda vert, ce qui nous permettra d’avancer avec confiance alors que nous façonnons le monde de l’avenir.»