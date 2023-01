L’Union Berlin signera le quintuple vainqueur de la Ligue des champions dans le plus grand choc de la fenêtre de janvier

L’Union Berlin s’apprête à signer l’ancien joueur du Real Madrid Isco pour un contrat de 18 mois, dans le cadre de l’un des plus gros contrats de choc de la fenêtre d’hiver.

DATE LIMITE JOUR Suivez les dernières offres et potins de la Premier League sur notre blog en direct

L’Union Berlin occupe actuellement la deuxième place de la Bundesliga, à un point seulement du Bayern Munich, champion en titre, après 18 matches. Le manager de l’Union Urs Fischer n’a pas caché son désir de renforcer son milieu de terrain pour le rodage et a identifié le meneur de jeu espagnol – officiellement considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde – comme son principal homme plus tôt cette semaine.

Isco est déjà à Berlin et a effectué un examen médical au Stadion an Der Alten Försterei. Le week-end dernier, à la suite de la victoire même de l’Union sur les rivaux interurbains Hertha, un certain nombre de joueurs de l’Union ont interagi avec Isco sur Instagram, dédiant même la victoire à l’international espagnol.

Isco a désespérément besoin d’un nouveau départ, ayant quitté Séville en décembre quelques mois seulement après avoir chanté pour le club de la Liga. Une perte de forme et de forme physique a récemment entravé la carrière du joueur de 30 ans. Pendant la pompe du Real Madrid, Isco a remporté cinq titres en Ligue des champions, trois La Ligas, quatre Coupes du monde des clubs et un titre en Copa Del Rey.

Il espère pouvoir aider Die Eisern à un top quatre sans précédent cette saison, ou peut-être même à un triomphe contre toute attente en Bundesliga.