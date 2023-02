L’Union Berlin nouvellement promu est un club modèle en Allemagne

L’Union Berlin continue d’augmenter dans le football en Allemagne à un rythme incroyable. Bien que le club ait des racines remontant au début du XXe siècle, l’équipe a été fondée sous son nom actuel en 1966. Malgré cette longue histoire, l’Union Berlin n’a atteint l’élite qu’en 2019.

Les responsables de l’équipe espéraient que leur club survivrait essentiellement à la relégation. Cependant, le Ceux de fer, comme on les surnomme affectueusement, a réussi à terminer respectivement 11e au classement de la Bundesliga pour 2019/20. Une saison plus tard, l’équipe de Berlin-Est a terminé septième, se qualifiant pour les éliminatoires de la Conférence Europa. Leur ascension dans le championnat allemand ne s’arrêtera pas là.

L’Union Berlin s’est qualifiée pour la Ligue Europa, ne terminant qu’à un point d’une place en Ligue des champions lors de la campagne 2021/22. Le club n’est plus qu’à un point du géant allemand du Bayern Munich pour le titre de Bundesliga. Alors, comment cette équipe relativement nouvelle a-t-elle rejoint le Bayern et le Borussia Dortmund dans le football allemand ? Ce n’est certainement pas un propriétaire milliardaire.

L’Union Berlin atteint des sommets sans précédent en Allemagne

L’équipe est essentiellement l’antithèse du football moderne. Alors que les fans ont vu des clubs comme le Paris Saint-Germain, Chelsea et Manchester City accéder à leurs positions en dépensant des sommes incroyables, ce club n’a pas fait cela.

Union Berlin est détenue à 100% par des fans. Cela signifie qu’il n’y a pas d’investisseurs extérieurs avec l’équipe. Ces fans ont auparavant aidé à collecter des fonds pour le club pendant les périodes difficiles en donnant du sang. Ils ont même aidé à reconstruire le stade eux-mêmes.

Malgré une douzaine d’ajouts à l’équipe actuelle, l’Union Berlin a en fait gagné plus d’argent sur le marché des transferts qu’elle n’en a dépensé cette saison. Et la campagne actuelle n’est pas non plus une valeur aberrante. En fait, depuis que le club a été promu en Bundesliga en 2019, il a en fait gagné environ 2 millions de dollars de plus que ce qu’il a dépensé pour les joueurs.

L’ambiance dans le stade est également incroyable. Bien qu’il s’agisse du plus petit stade de la Bundesliga, le Stadion An der Alten Forsterei dégage une atmosphère incroyable les jours de match. Le stade lui-même est également placé à l’intérieur d’une forêt. Les fans qui se rendent au jeu vivent une expérience unique. À l’intérieur du stade, la négativité et les huées sont rarement entendues.

La Bundesliga a besoin d’un nouveau tenant du titre

L’ascension de l’Union Berlin est certainement un point positif pour la Bundesliga. La domination récente du Bayern a fait des titres de champion essentiellement une fatalité au cours de la dernière décennie. Cependant, la plupart des fans aiment les ligues compétitives pour rendre les choses plus intéressantes. Et l’Union Berlin pourrait être une histoire étonnante s’ils arrachaient le trophée au Bayern cette saison.

PHOTO : IMAGO / Matthias Koch