L’Union Berlin acquiert David Fofana en prêt de Chelsea pour la saison 2023-24

Chelsea a prêté le jeune attaquant David Datro Fofana à l’Union Berlin pour la prochaine saison 2023-24.

L’attaquant ivoirien de 20 ans rejoint la liste de divers autres joueurs qui ont été éloignés du club dans le cadre de la grande reconstruction de l’équipe par le nouveau manager Mauricio Pochettion, alors que les Bleus visent à retrouver une position au sommet de la ligue cette saison à venir.

D’autre part, l’Union Berlin a connu une magnifique résurgence en Bundesliga, alors que l’équipe allemande s’est frayé un chemin vers une place de qualification pour la Ligue des champions la saison dernière, terminant quatrième au classement général de la ligue.

Les Berlinois se sont lancés dans une frénésie pour acquérir des talents offensifs alors qu’ils se préparent pour une campagne en Ligue des champions et visent un meilleur classement en Bundesliga cette saison à venir.

Le directeur général du football professionnel masculin d’Union, Oliver Ruhnert, a déclaré: «La vitesse de David et ses qualités offensives flexibles sont très intéressantes pour nous. Nous voulons un autre joueur qui marque des buts et qui donnera une impulsion supplémentaire à notre jeu offensif. »

Eh bien, Unioner. C’est une belle matinée. Les oiseaux chantent, le soleil est haut…

ET DAVID DATRO FOFANA EST UN SYNDICAL

Bienvenue dans la famille David. Eisern!!!https://t.co/05t5bm1XaG

« L’Union s’est développée extrêmement fortement ces dernières années et cela m’excite beaucoup d’en faire partie la saison à venir », a déclaré Fofana sur le site officiel de l’Union Berlin. « Le club a fait de longs et durs efforts pour me trouver. et maintenant je veux le rembourser avec de bonnes performances. »

Fofana a rejoint les Bleus en janvier 2023 lorsque le manager de l’époque, Graham Potter, a signé l’attaquant passionnant à ses côtés pour un montant de 11 millions de livres de la part du club norvégien Molde.

Malgré son passage réussi à Molde, où le jeune Ivoirien de 20 ans a marqué 24 buts en 65 matchs, Fofana a rarement été utilisé par Chelsea la saison dernière. Il a fait trois apparitions en Premier League pour les Blues, qui n’ont totalisé que 68 minutes au total, alors qu’il n’a joué que 44 minutes en FA Cup également.

Fofana aurait hâte de prouver son courage alors qu’il rejoindrait l’équipe de Berlin aux côtés du jeune as de l’USMNT Brendan Aaronson qui a été amené de Leeds United.