L’Union africaine suspend le Niger jusqu’au « rétablissement effectif de l’ordre constitutionnel »

NIAMEY, Niger — L’Union africaine a suspendu mardi le Niger de toutes ses institutions et activités « jusqu’au rétablissement effectif de l’ordre constitutionnel » après le coup d’État du mois dernier.

Le Conseil exécutif du bloc des 55 nations a pris la décision après que des soldats mutins ont renversé le président démocratiquement élu du Niger il y a près de quatre semaines et se sont rapidement retranchés au pouvoir, repoussant la plupart des efforts de dialogue. Le président Mohamed Bazoum, sa femme et son fils ont été assignés à résidence dans la capitale, Niamey.

L’annonce de la suspension était la première communication publique du conseil depuis qu’il s’est réuni au début du mois pour discuter de la crise au Niger. L’instance composée des ministres des affaires étrangères a appelé les autres pays membres de l’Union africaine et la communauté internationale à rejeter le « changement anticonstitutionnel de gouvernement et à s’abstenir de toute action susceptible de conférer une légitimité au régime illégal du Niger ».

Une suspension signifie que les représentants nigériens, du chef de l’Etat jusqu’aux chefs d’Etat, ne peuvent plus voter sur les propositions de l’UA ni participer aux comités ou groupes de travail de l’organisation. L’action du conseil faisait partie d’un manuel standard que l’UA et les organismes régionaux ont adopté en réponse aux coups d’État ailleurs en Afrique, a déclaré Nate Allen, professeur agrégé au Centre d’études stratégiques de l’Afrique.

Mardi également, la junte militaire qui a pris le pouvoir au Niger a suspendu l’autorisation pour les ressortissants allemands, canadiens et tchèques d’importer ou de porter des armes dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, a déclaré mardi un responsable occidental à l’Associated Press.

L’interdiction est venue du ministère nigérien de la Défense et a été communiquée par les ambassades nigériennes dans les pays, a déclaré le responsable, qui n’était pas autorisé à parler aux médias par leur nom conformément à la réglementation régissant son travail.

L’AP a pris connaissance d’une copie de la lettre envoyée par l’ambassade du Niger en Allemagne, qui indiquait qu’elle suspendait « la délivrance d’autorisations de port individuel et/ou collectif d’armes à feu sur le territoire nigérien jusqu’à nouvel ordre ».

On ne savait pas si d’autres pays ayant une présence militaire au Niger, dont la France, la Belgique et les États-Unis, avaient reçu la même directive, bien que l’on pense qu’ils l’aient fait, selon le responsable occidental. Il est également difficile de savoir si l’ordonnance s’applique aux accords passés ou uniquement aux nouveaux.

S’il est rétroactif, l’édit représenterait une escalade significative dans la détérioration des relations diplomatiques du Niger avec d’autres pays et paralyserait la capacité de toute force actuelle à former ou à protéger ses ambassades, a déclaré Wassim Nasr, journaliste et chercheur principal au Centre Soufan. .

Il indique également que la junte qui a pris le pouvoir s’agite à propos d’une éventuelle invasion par des forces étrangères, en particulier la France, selon les analystes.

Le bloc régional ouest-africain de la CEDEAO, qui a lutté pour repousser une série de coups d’État ces dernières années, a menacé de recourir à la force si Bazoum n’est pas réintégré. Alors qu’une date limite pour le rétablir au pouvoir est venue et est passée sans intervention, la junte craint que l’ancien dirigeant colonial la France n’attaque, selon un responsable présent lors des récents pourparlers entre la junte et la CEDEAO qui n’était pas autorisé à parler aux médias.

Jusqu’à présent, les pourparlers pour résoudre pacifiquement la crise n’ont pas donné grand-chose et la junte va de l’avant avec ses plans de gouvernement, affirmant qu’elle rétablirait le pays à un régime civil constitutionnel d’ici trois ans.

La junte a déclaré la semaine dernière qu’elle prévoyait de poursuivre le président déchu pour « haute trahison » et atteinte à la sécurité de l’État, des accusations passibles de la peine de mort. Des proches de Bazoum disent que son électricité et son eau ont été coupées et qu’il manque de nourriture.

Les groupes de défense des droits disent également qu’ils n’ont pas pu accéder aux ministres et aux élites politiques qui ont été détenus après le coup d’État du 26 juillet.

Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine a demandé mardi à la CEDEAO et à la Commission de l’UA, qui est basée dans la capitale éthiopienne et supervise les affaires quotidiennes du bloc, de soumettre une liste des membres de la junte militaire aux fins d’imposer des sanctions ciblées. Il a également demandé les noms des partisans militaires et civils de la junte, y compris ceux impliqués dans la violation des droits humains de Bazoum et d’autres détenus.

Le Conseil de paix et de sécurité pourrait annuler une intervention militaire s’il estimait que la stabilité plus large sur le continent était menacée par celle-ci. Ce n’est pas le cas jusqu’à présent, mais les analystes affirment qu’une telle décision laisserait à la CEDEAO peu de motifs sur lesquels elle pourrait revendiquer une justification légale pour recourir à la force au Niger.

« Alors que les États membres de la CEDEAO ont approuvé une intervention militaire pour rétablir Mohamed Bazoum au pouvoir, l’UA reste divisée et hésitante quant à l’usage de la force. Il y a des pays qui s’opposent à une intervention militaire », a déclaré Rida Lyammouri, chercheur principal au Policy Center for the New South, un groupe de réflexion basé au Maroc.

Le Conseil de paix et de sécurité a exhorté les militaires nigériens à renvoyer immédiatement et sans condition les soldats dans leurs casernes et à se soumettre aux autorités civiles.

Cara Anna à Nairobi, au Kenya, a contribué à cette histoire.