L’Union africaine donne un ultimatum de 15 jours à la junte nigérienne pour mettre fin au régime, mais les soldats recherchent la continuité

NIAMEY, Niger (AP) – L’Union africaine a lancé un ultimatum de 15 jours à la junte nigérienne pour réinstaller le gouvernement démocratiquement élu du pays au moment même où les putschistes rencontraient de hauts fonctionnaires pour discuter de la manière dont ils dirigeraient le pays et comme le Les États-Unis et l’Union européenne ont menacé de sanctions contre le régime.

Brick. Le général Mohamed Toumba, l’un des soldats qui a renversé le président Mohamed Bazoum mercredi, a déclaré à la télévision d’État que la junte avait rencontré des fonctionnaires vendredi et leur avait demandé de poursuivre leur travail comme d’habitude après la suspension de la constitution. « Le message donné n’était pas d’arrêter les processus en cours, de continuer », a déclaré Brig. Général Toumba.

« Tout ce qui doit être fait sera fait », a-t-il dit, signalant l’intention du régime dirigé par le général Abdourahmane Tchiani, également connu sous le nom d’Omar, de rester au pouvoir.

A l’issue de sa réunion de vendredi, le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine s’est dit préoccupé par la « résurgence alarmante » des coups d’Etat qui minent la démocratie et la stabilité sur le continent. Il a demandé aux militaires de « retourner immédiatement et sans condition à leur caserne et de rétablir l’autorité constitutionnelle, dans un délai maximum de quinze (15) jours ».

Bazoum, dont l’état et celui de ses responsables restent inconnus depuis le renversement du gouvernement, devrait également être libéré immédiatement et sans condition, a déclaré l’UA. Ne pas le faire obligerait le bloc à prendre « les mesures nécessaires, y compris des mesures punitives contre les auteurs ».

Samedi, dans les rues de la capitale nigérienne Niamey, les choses semblaient revenir à la normale, même si de nombreux membres de la communauté internationale étaient toujours confinés avec des hôtels remplis d’étrangers, dont beaucoup avaient reçu l’ordre de ne pas partir.

Les habitants disent qu’ils attendent de voir ce qui se passe, beaucoup soutiennent toujours Bazoum qui n’a pas encore démissionné. « Je suis avec lui, il fait du bon travail. (Mais que pouvons-nous faire? » dit Mohamed Cissé, un vendeur ambulant. « C’est le temps (du nouveau chef), le temps de Bazoum est révolu », a-t-il déclaré.

Tchiani, chef de la junte et commandant de la garde présidentielle nigérienne, est proche de l’ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, qui a démissionné en 2021 après une décennie au pouvoir. La prise de pouvoir de Tchiani renforcera les spéculations selon lesquelles Issoufou est derrière le coup d’État, a déclaré Ulf Laessing, responsable du programme Sahel à la Fondation Konrad Adenauer, un groupe de réflexion et de conseil allemand.

Les États-Unis ont menacé de suspendre leur soutien économique au Niger tandis que l’Union européenne a annoncé la suspension immédiate et indéfinie de l’aide budgétaire et de l’aide à la sécurité.

Le secrétaire d’État américain Anthony Blinken, qui se trouve en Australie dans le cadre d’une tournée dans le Pacifique, a estimé le partenariat économique et sécuritaire de l’Amérique avec le Niger à des centaines de millions de dollars et a déclaré que sa continuité dépendait de « la poursuite de la gouvernance démocratique et de l’ordre constitutionnel ».

« Donc, cette assistance, ce soutien, est clairement menacé à la suite de ces actions, ce qui est une autre raison pour laquelle elles doivent être immédiatement annulées », a déclaré Blinken.

Bien qu’il n’y ait aucun signe de recul de la junte face à la pression internationale croissante, les analystes ont appelé à une synergie dans les interventions de la communauté internationale et des organisations continentales telles que l’UA et le bloc régional de la CEDEAO, qui doit se réunir dimanche après le coup d’État. .

Selon Idayat Hassan, un coup d’État réussi au Niger et les sanctions qui en découleraient pourraient causer davantage de difficultés à des millions de personnes pauvres et affamées en Afrique de l’Ouest et menacer davantage les relations internationales avec la région, qui connaît une résurgence des coups d’État ces dernières années. , chercheur principal du programme Afrique au Centre d’études stratégiques et internationales.

« Un non-revirement du coup d’État signifie également que nous définissons un nouvel ordre mondial en Afrique de l’Ouest, en particulier alors que vous opposez l’Occident et d’autres pays à quelques régimes militaires qui pourraient être soutenus par la Russie », a déclaré Hassan.

Asadu a rapporté d’Abuja, au Nigeria. Baba Ahmed à Bamako, Mali a contribué.