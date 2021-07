L’Union africaine commencera à recevoir 400 millions de vaccins J&J Covid-19 la semaine prochaine, mais seulement 6 millions seront livrés d’ici fin août

S’exprimant jeudi, Strive Masiyiwa, le coordinateur de l’Union africaine sur les vaccins contre le Covid-19, a déclaré qu’environ six millions de doses seront livrées à 27 pays au cours des semaines précédant la fin août.

Les vaccins ne seront livrés qu’aux nations qui ont payé et marque le premier envoi de 400 millions de vaccins du géant pharmaceutique américain. Le vaccin à injection unique devrait représenter la moitié des besoins de vaccination de l’Afrique.

Masiyiwa a déclaré que les livraisons atteindront 10 millions de coups par mois d’ici septembre et que cela augmentera encore à 20 millions de coups par mois en janvier. D’ici septembre 2022, la commande de 400 millions de jabs devrait avoir été honorée. Certains des clichés de J&J proviendront d’un établissement d’Aspen Pharmacare en Afrique du Sud, a noté Masiyiwa.

Le chef de l’UA Covid a déclaré qu’à ce jour, seulement 60 millions de doses ont été administrées sur le continent de 1,3 milliard d’habitants. De nombreux pays, 18 précisément, sont encore en train de finaliser des prêts avec des donateurs tels que la Banque mondiale avant de pouvoir effectuer des paiements.

Les nations du continent le moins vacciné misent également sur les vaccins via l’initiative de partage de vaccins COVAX ainsi que sur les dons des États-Unis et de la Chine. La semaine dernière, les États-Unis ont déclaré que 25 millions de vaccins seraient bientôt en route vers le continent, dans le but de lutter contre la troisième vague.

De nombreux pays africains ont vu leurs systèmes de santé s’effondrer ces dernières semaines, alors que la troisième vague, entraînée par la variante plus contagieuse du Delta, ravage le continent dans lequel moins de deux pour cent sont entièrement vaccinés.

