L’UNICEF signe un accord pour le vaccin MPOX au prix le plus bas du marché pour 77 pays à revenu faible et intermédiaire inférieur – Monde

NEW YORK/COPENHAGUE, le 26 septembre 2024 – L’UNICEF a signé un accord qui garantit l’approvisionnement du vaccin MVA-BN mpox au prix le plus bas du marché et garantit l’accès au vaccin à 77 pays à revenu faible et intermédiaire inférieur.

Il s’agit d’une étape importante dans les efforts visant à répondre à la demande de vaccins plus abordables dans le cadre d’une réponse intégrée à la crise croissante du mpox, tout en ouvrant la voie à un accès durable aux vaccins en 2025.

L’accord est le résultat de la appel d’offres d’urgence publié par l’UNICEF le 29 août et suit le Préqualification de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Le 13 septembre, un appel d’offres a été lancé pour la commercialisation du vaccin MVA-BN mpox. L’appel d’offres a été lancé deux semaines après que le mpox a été déclaré urgence de santé publique le 14 août, en collaboration avec Africa CDC, Gavi, l’Alliance du vaccin, l’OMS, l’Organisation panaméricaine de la santé et d’autres partenaires.

Dans le cadre de cet accord, l’UNICEF a négocié un prix pouvant atteindre 65 dollars par dose de vaccin, soit le prix le plus bas du marché. L’accord garantit également l’accès au vaccin à 77 pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure, dont la République démocratique du Congo (RDC) et d’autres pays en première ligne de la crise. Dans le cadre de l’appel d’offres d’urgence, l’UNICEF examine des propositions supplémentaires en vue de garantir un approvisionnement à long terme, diversifié et sécurisé de vaccins mpox auprès de plusieurs fabricants au meilleur prix possible et avec les mêmes principes de transparence des prix. L’UNICEF évalue également l’évolution de la demande de vaccins au-delà des besoins actuels liés à l’épidémie aiguë.

L’accord comprend un engagement ferme de l’UNICEF à acheter et à livrer jusqu’à 1 million de doses du vaccin MVA-BN mpox en 2024 avec le soutien financier des partenaires, dont 500 000 doses soutenues par Gavi, l’Alliance du Vaccin, par le biais d’un accord d’achat anticipé complémentaire.

Depuis le début de l’épidémie, l’UNICEF a aidé le gouvernement de la RDC à recevoir plus de 265 000 doses de vaccins contre le mpox. En outre, la réponse intégrée de l’UNICEF à l’épidémie de mpox vise à interrompre la transmission active, à prévenir les dommages aux enfants et à soutenir les efforts de prévention. Les vaccins sont l’un des nombreux outils permettant de protéger les enfants et les communautés et de prévenir la propagation du virus. L’UNICEF, en collaboration avec les gouvernements nationaux et ses partenaires, continue de donner la priorité à la prévention et au contrôle des infections, ainsi qu’à la communication des risques et à l’engagement communautaire. L’UNICEF déploie du personnel et des fournitures essentielles, notamment des équipements de protection individuelle, des tests de diagnostic, des fournitures de traitement et d’hygiène et des tentes. L’UNICEF aide également les autorités sanitaires et éducatives à planifier et à mettre en œuvre des stratégies de réponse.

Au-delà du financement des vaccins, l’UNICEF a lancé plus tôt ce mois-ci un appel de fonds de 58,8 millions de dollars pour répondre à la crise croissante du mpox dans six pays africains, où les enfants sont les plus touchés. Les dons de vaccins des pays à revenu élevé soutiennent également la réponse.

