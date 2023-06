L’UNICEF préoccupé par la décision des talibans d’interdire aux groupes internationaux le secteur de l’éducation afghan

ISLAMABAD (AP) – L’UNICEF a déclaré jeudi qu’il était profondément préoccupé par les informations selon lesquelles les talibans chasseraient les organisations internationales du secteur de l’éducation en Afghanistan et leur ordonnent de céder leurs activités à des groupes non gouvernementaux locaux.

Il s’agit de la dernière restriction imposée aux ONG opérant dans le pays après l’interdiction imposée en décembre au personnel féminin afghan, prétendument parce qu’elles ne portaient pas correctement le foulard islamique, ou hijab, et ne respectaient pas la ségrégation sexuelle sur le lieu de travail. En avril, l’interdiction a été étendue à l’ONU

Une note vocale de WhatsApp, prétendument d’un haut responsable de l’éducation à Kaboul, indique que toutes les organisations internationales ont un délai d’un mois pour transférer leur travail d’éducation à des groupes locaux.

Le ministère de l’Éducation n’était pas immédiatement disponible pour vérifier la note vocale, mais les responsables des agences d’aide ont déclaré à l’Associated Press qu’ils étaient au courant du message et le prenaient au sérieux. Ils ont parlé sous couvert d’anonymat parce qu’ils ne sont pas autorisés à parler aux médias.

L’interdiction faite au personnel féminin afghan de travailler à l’ONU a également été relayée par une note vocale WhatsApp, prétendument d’un haut responsable taliban.

« En tant qu’agence chef de file pour l’éducation en Afghanistan, l’UNICEF est profondément préoccupé par les informations selon lesquelles plus de 500 000 enfants, dont plus de 300 000 filles, pourraient perdre un apprentissage de qualité grâce à l’éducation communautaire d’ici un mois si les organisations non gouvernementales internationales travaillant dans le domaine de l’éducation l’éducation n’est plus autorisée à fonctionner et si les transferts aux ONG nationales se font sans évaluation complète ni renforcement des capacités », a déclaré l’agence dans un communiqué.

« L’UNICEF cherche à mieux comprendre la directive signalée et ce qu’elle pourrait signifier pour le programme national qui offre des opportunités d’apprentissage aux enfants dans certaines des zones les plus reculées et rurales d’Afghanistan. »

Environ 17 000 enseignants, dont 5 000 femmes, travaillent dans les activités d’éducation de l’UNICEF.

L’UNICEF rencontre le ministère de l’Éducation à Kaboul pour de plus amples informations.

Des sources humanitaires ont déclaré que certaines provinces avaient ordonné la suspension immédiate de toutes les activités éducatives dirigées par des étrangers après que des responsables auraient déclaré au chef taliban Hibatullah Akhundzada que les étrangers créent leur propre ministère de l’Éducation et ne coordonnent pas leur travail avec les talibans.

La dernière note vocale indique que la nouvelle mesure affecte toutes les organisations internationales, même si elles sont islamiques, et que seules les ONG afghanes approuvées par le ministère qui acceptent les conditions du ministère peuvent prendre en charge le travail d’éducation. L’ordre affecte également la construction d’écoles.

En avril, les talibans ont fermé jusqu’à nouvel ordre les centres et instituts éducatifs soutenus par des ONG dans le sud du pays. Les centres étaient principalement destinés aux filles, à qui il est interdit d’aller à l’école au-delà de la sixième année.

Le ministère n’a pas fourni d’explication pour les fermetures à l’époque. Mais un porte-parole du ministère de l’Éducation à Kandahar a déclaré que la décision avait été prise en réponse à des plaintes.

The Associated Press