L’UNICEF lance un appel pour lutter contre la hausse des cas de MPOX chez les enfants africains

L’UNICEF hier annoncé le lancement d’un appel de 58,8 millions de dollars pour soutenir la réponse au MPOX dans six pays africains où les enfants sont les plus touchés par la maladie.

Dans d’autres développements, le Royaume-Uni a détaillé son plan de réponse, y compris l’achat de davantage de vaccins, et les responsables américains ont exposé un programme de recherche sur le virus, notamment l’exploration des moyens de maximiser les doses de vaccin.

Les enfants représentent plus de la moitié des cas dans certains pays africains

L’appel de l’UNICEF vise principalement les enfants du Burundi, de la République démocratique du Congo (RDC), du Kenya, du Rwanda, de l’Ouganda et de la République centrafricaine, qui connaissent tous une activité croissante du clade 1 mpox.

Selon l’UNICEF, 60 % des près de 22 000 cas suspects et confirmés de MPOX en Afrique cette année concernent des enfants de moins de 15 ans et 80 % des plus de 700 décès dus à la MPOX concernent des enfants. Jusqu’à présent, la RDC est le seul pays à signaler des infections mortelles chez les enfants.

Le Royaume-Uni renforce son approvisionnement en vaccins et partage son plan de réponse

En dehors de l’Afrique, le gouvernement du Royaume-Uni a annoncé hier qu’il avait commandé 150 000 doses supplémentaires du vaccin Bavarian Nordic mpox pour aider le pays à se préparer à tout cas de clade 1 détecté dans le pays.

Jusqu’à présent, deux cas de clade 1 ont récemment été détectés hors d’Afrique, l’un en Suède et l’autre en Thaïlande. Les autorités sanitaires mondiales sont toutefois en état d’alerte maximale concernant les cas importés chez des personnes ayant voyagé dans des pays touchés par l’épidémie.

Dans un déclaration Le gouvernement a déclaré hier qu’il était à l’avant-garde de la réponse internationale et qu’il avait apporté un soutien essentiel à la RDC. Wes Sterling, le secrétaire d’État britannique aux affaires sociales, a déclaré : « Aucun cas de clade 1 mpox n’a été détecté au Royaume-Uni, mais nous prenons des mesures pour garantir que le pays soit prêt avec un programme de vaccination solide qui protège ceux qui pourraient être à haut risque. »

Les groupes à risque ciblés par la vaccination comprennent les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, certains professionnels de la santé, les travailleurs de la santé et humanitaires se rendant dans les pays touchés et les contacts étroits des cas confirmés.

Dans un développement connexe, l’Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni (HSA) a récemment publié un briefing technique sur le mpox, qui a décrit les scénarios possibles d’une épidémie de mpox de clade 1b dans le pays, allant des incursions et des petits groupes à la transmission communautaire.

Elle a également défini les niveaux de risque, notant qu’elle considère actuellement le risque d’importation comme étant faible à moyen. La HSA a également détaillé ses options de réponse aux frontières, dont certaines sont déjà en vigueur.

Le NIH dévoile son programme de recherche sur le mpox

Les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis ont dévoilé aujourd’hui le mpox de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) programme de recherchequi se concentre sur quatre domaines principaux. Il s’agit notamment de comprendre la biologie de tous les clades, notamment la manière dont le virus se transmet et dont le système immunitaire réagit, de savoir comment étendre l’approvisionnement en vaccins, de faire progresser les traitements et d’améliorer les diagnostics.