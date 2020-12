L’aile de protection de l’enfance de l’ONU interviendra pour la première fois pour soutenir les personnes menacées de faim au Royaume-Uni suite à l’impact «sans précédent» de Covid-19 sur les communautés vulnérables.

L’Unicef ​​a financé un programme destiné à fournir des paniers de petit-déjeuner à 1800 familles pendant les vacances de Noël – marquant la première intervention d’urgence au Royaume-Uni par l’organisation depuis sa création en 1946.

Il s’agit de groupes caritatifs et d’appels, notamment L’indépendantLa campagne Help the Hungry vise à lutter contre la montée en flèche de la pauvreté alimentaire à travers le Royaume-Uni provoquée par l’impact de la pandémie.

La subvention de 25 000 £ de l’UNICEF permettra de distribuer de la nourriture dans les écoles aux enfants vulnérables de Southwark, au sud de Londres, pendant les vacances d’hiver, par le groupe caritatif School Food Matters.

Le programme offrira également 6750 petits-déjeuners aux familles pendant la pause de février

L’agence des Nations Unies a averti que la pandémie était la crise la plus urgente affectant les enfants depuis la Seconde Guerre mondiale.

Anna Kettley, directrice des programmes à l’Unicef ​​UK, a déclaré: «Il s’agit de la toute première intervention d’urgence de l’Unicef ​​au Royaume-Uni, introduite pour lutter contre l’impact sans précédent de la crise des coronavirus et atteindre les familles les plus démunies.

«La subvention pour School Food Matters comblera les lacunes de l’offre actuelle pour les enfants, en fournissant à environ 1 800 enfants des sacs de petit-déjeuner pendant les vacances de Noël et le semestre de février.

«Ce financement aidera à bâtir des communautés plus fortes à mesure que l’impact de la pandémie s’aggrave, mais en fin de compte, une solution à plus long terme est nécessaire pour s’attaquer aux causes profondes de la pauvreté alimentaire, de sorte qu’aucun enfant ne souffre de la faim.»

L’intervention de l’UNICEF sert de rappel brutal des niveaux croissants de pauvreté alimentaire au Royaume-Uni – une crise qui L’indépendantLa campagne Help The Hungry s’est efforcée de s’attaquer depuis le début de l’épidémie, avec plus de 100 000 repas distribués aux personnes vulnérables par nos partenaires d’appel.

Notre campagne s’est associée à The Felix Project, l’une des plus grandes organisations caritatives de redistribution alimentaire du Royaume-Uni, qui utilise une armée de volontaires pour conserver des aliments de haute qualité destinés à la poubelle et les acheminer à ceux qui en ont besoin.

Les ingrédients nutritifs de l’organisme de bienfaisance sont ensuite remis à l’équipe de With Compassion, qui prépare 1000 repas gratuits par jour pour offrir aux habitants de Londres la nourriture et le confort d’une nourriture saine et délicieuse.

La dirigeante adjointe du Parti travailliste, Angela Rayner, a déclaré: «Le fait que l’Unicef ​​doive intervenir pour nourrir les enfants affamés de notre pays est une honte et Boris Johnson et Rishi Sunak devraient avoir honte.

«Nous sommes l’un des pays les plus riches du monde. Nos enfants ne devraient pas avoir à compter sur les organisations caritatives humanitaires qui sont habituées à opérer dans les zones de guerre et en réponse aux catastrophes naturelles.

«Les organismes de bienfaisance et les entreprises de tout le pays ont fait un travail brillant en intervenant là où le gouvernement a échoué, mais il n’aurait jamais dû en arriver là.

Un porte-parole du Premier ministre a déclaré que le gouvernement avait pris des «mesures substantielles» pour «s’assurer que les enfants ne souffrent pas de la faim pendant la pandémie» et a promis 16 millions de livres «il n’y a pas si longtemps» à des organismes de bienfaisance de distribution alimentaire.