L’Unicef ​​aide à nourrir les enfants affamés au Royaume-Uni dans le cadre de la première intervention d’urgence nationale de l’organisme de bienfaisance en 70 ans d’histoire.

Quelque 1800 familles en difficulté en raison de la pandémie de coronavirus recevront des boîtes de petit-déjeuner pendant les vacances scolaires de Noël, a déclaré l’organisation caritative School Food Matters.

L’initiative Food Power for Generation Covid, en partenariat avec Sustain: l’alliance pour une meilleure alimentation et une meilleure agriculture, et Southwark Food Power Alliance, a été rendue possible grâce à une subvention de 25 000 £ de l’Unicef ​​UK.

C’est la première fois que l’organisation élabore une intervention d’urgence nationale.

L’Unicef ​​a déclaré que la pandémie de coronavirus était la crise la plus urgente affectant les enfants depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les familles de Southwark, au sud de Londres, recevront 18 000 petits-déjeuners qui seront distribués par les écoles pendant deux semaines au moment de leur rupture.

Le programme offrira également 6 750 petits-déjeuners aux familles pendant la pause de février.

Anna Kettley, directrice des programmes à l’Unicef ​​UK, a déclaré: « Il s’agit de la toute première intervention d’urgence de l’Unicef ​​au Royaume-Uni, introduite pour lutter contre l’impact sans précédent de la crise des coronavirus et atteindre les familles les plus démunies.

«La subvention pour School Food Matters comblera les lacunes de l’offre actuelle pour les enfants, en fournissant à environ 1 800 enfants des sacs de petit-déjeuner pendant les vacances de Noël et le semestre de février.

«Ce financement aidera à bâtir des communautés plus fortes à mesure que l’impact des pandémies s’aggravera, mais finalement, une solution à plus long terme est nécessaire pour s’attaquer aux causes profondes de la pauvreté alimentaire, de sorte qu’aucun enfant ne soit laissé affamé.

La fondatrice de School Food Matters, Stephanie Slater, a déclaré: «La réponse à notre programme estival des boîtes de petit-déjeuner nous a montré que les familles sont vraiment en difficulté et que beaucoup sont confrontées à la triste réalité d’une pause hivernale de deux semaines sans accès à des repas scolaires gratuits et de compter sur les banques alimentaires pour nourrir leurs enfants.

« En fournissant nos boîtes de petit-déjeuner, les familles savent que leurs enfants pourront bien commencer la journée avec un petit-déjeuner sain et nutritif. »