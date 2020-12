« Je me suis récemment rendu en Égypte pour me produire lors d’un événement d’entreprise pour une entreprise privée, où mon groupe de voyage a suivi le protocole et présenté des tests Covid négatifs à l’entrée, comme l’exigent les autorités égyptiennes. À mon retour en Grande-Bretagne, j’aurais dû suivre les conseils du gouvernement et m’isoler pendant la période requise. Comme vous le savez, je n’ai pas suivi les conseils du gouvernement et je m’en suis excusé plus tôt cette semaine. Je m’excuse encore, sans réserve. Je voudrais ajouter que j’ai été testé par la suite, y compris aujourd’hui, et que je reste négatif pour Covid-19 et qu’il en va de même pour tous les membres de ma famille immédiate qui forment ma bulle de soutien.

« Bien que je réalise que les paroles d’excuse d’une pop star pourraient ne pas avoir beaucoup de poids, en particulier celle qui a enfreint les règles comme moi, je me rends compte que certains pourraient chercher à suivre mon exemple. Mon message est simple: ne le faites pas. La culpabilité et la honte que j’ai portées cette semaine pour mon erreur n’en valent pas la peine. Au lieu de cela, continuez à écouter les conseils du gouvernement et les voix des héros du NHS et prenez les précautions nécessaires. Je vais accepter les critiques qui me viennent parce que je les mérite. Pour ma part, j’espère un jour rattraper le public qui m’a apporté autant de soutien au fil des ans et, en particulier, me rattraper aux héros du NHS. Telle est ma promesse à tous ceux qui sont déçus par mon comportement. En attendant, je donnerai mes honoraires de l’Égypte à une association caritative. Soyez meilleur que moi et apprenez de mes erreurs afin que vous n’ayez pas à apprendre vous-même à la dure. Amour, Rita ‘