Lunettes obligatoires ensuite? Les porteurs de lunettes sont DEUX à TROIS fois moins susceptibles de contracter Covid-19, selon une étude

Des recherches menées en Inde ont indiqué que les personnes portant des lunettes sont beaucoup moins susceptibles d’être infectées par Covid-19 que celles qui n’en ont pas, ce qui semble appuyer les conseils de santé pour porter des lunettes au lieu de lentilles de contact.

Covid-19 peut se propager de nombreuses manières différentes, et l’une d’entre elles est la propagation de germes aux yeux par contact ou frottement. Selon la nouvelle étude, publiée sur medRxiv.com et non évaluée par les pairs, les personnes qui portent des lunettes se touchent beaucoup moins les yeux et sont donc moins susceptibles de propager le virus de cette manière.

Les chercheurs ont constaté qu’en moyenne, les gens touchent leur visage 23 fois par heure et leurs yeux trois fois par heure. Les responsables de la santé ont conseillé aux personnes portant des lentilles de contact de passer aux lunettes pendant la pandémie de Covid-19 pour éviter de propager potentiellement le virus par de tels contacts constants.

Dans l’étude portant sur 304 adultes âgés de 10 à 80 ans, dont les deux tiers sont des hommes, 19% ont déclaré porter des lunettes. Les chercheurs ont découvert que ce groupe était deux à trois fois moins susceptible de contracter le virus.

« L’utilisation à long terme de lunettes peut éviter de toucher et de frotter les yeux à plusieurs reprises, » dit le rapport, citant les yeux comme peut-être un «Voie d’infection importante».

Une étude similaire menée en Chine et publiée l’automne dernier a émis l’hypothèse que les personnes infectées par Covid-19 sont cinq fois moins susceptibles de porter des lunettes.

«Notre principale constatation était que les patients atteints de Covid-19 qui portent des lunettes pendant une période prolongée chaque jour étaient relativement rares, ce qui pourrait être une preuve préliminaire que les porteurs quotidiens de lunettes sont moins sensibles au Covid-19». les chercheurs du deuxième hôpital affilié de l’Université de Nanchang ont conclu, après avoir remarqué la tendance chez les patients.

