Lunettes intelligentes Ray-Ban Meta : un petit tremplin

Lors de son keynote Connect le 27 septembre 2023, Meta a annoncé la suite de Ray-Ban Stories. Lancées en 2021, Stories constituait un premier pas dans le monde des lunettes intelligentes.

Il semble que deux ans plus tard, peu de choses aient changé. Le nom a : au lieu de s’appeler Stories 2, les spécifications de deuxième génération s’appellent Ray-Ban Meta, mais les lunettes elles-mêmes sont à peu près les mêmes qu’avant, même si un nouveau style de monture est proposé.

Je ne sais pas pour vous, mais je ne suis pas encore convaincu par l’idée des lunettes intelligentes. Du moins, pas du genre Ray-Ban Meta. De toute évidence, nous sommes encore loin de pouvoir intégrer la réalité augmentée dans des montures qui ressemblent à des lunettes ordinaires, et donc les Ray-Ban Meta ne proposent pas cela.

Comme les Stories, le Meta vous offre une caméra intégrée (maintenant mise à niveau de 5 à 12 mégapixels), des haut-parleurs intégrés et une gamme de microphones. L’idée, comme auparavant, est que les lunettes soient vos écouteurs pour écouter de la musique et une option mains libres pour passer et recevoir des appels.

Jim Martin / Fonderie

Il existe une reconnaissance vocale qui vous permet de prendre des photos et d’enregistrer des vidéos sans utiliser vos mains (ou votre téléphone) et de faire des gestes en appuyant et en glissant pour régler le volume et contrôler la lecture de la musique.

Meta indique que les haut-parleurs sont 50 % plus forts avec de meilleures basses, que les deux micros supplémentaires améliorent la clarté de votre propre voix lorsque vous parlez au téléphone et pour l’enregistrement audio spatial dans des vidéos.

Jim Martin / Fonderie

L’étui de chargement a été repensé pour ressembler à un étui Ray-Ban normal, et la LED d’enregistrement sur les lunettes est plus grande et beaucoup plus facile à voir pour les autres personnes. Il existe même de petites plaquettes de nez en caoutchouc pour empêcher les lunettes de glisser sur votre nez lorsque vous inclinez la tête vers le bas.

Mais est-ce suffisant ?

Au même prix qu’avant – 299 £ / 299 $ et disponibles en précommande immédiatement – ​​ils ne sont pas vraiment bon marché. Et même si vous payez un supplément parce que ce sont des Ray-Ban, elles restent assez volumineuses et, plus important encore, nettement plus lourdes que les lunettes ordinaires.

Le gros attrait est qu’il est facile et pratique d’enregistrer des vidéos et de prendre des photos de moments que vous manqueriez soit parce qu’ils se terminent trop rapidement, soit parce que vous avez les mains occupées.

Jim Martin / Fonderie

Le format portrait est cependant conçu pour les médias sociaux, pas pour votre téléviseur et Meta pousse assez fort l’angle « créateur ». Dans ma démo pratique, la société a montré qu’il était possible de diffuser en direct sur Instagram ou Facebook à partir de la caméra des lunettes, ainsi que de basculer entre celle-ci et la caméra frontale de votre téléphone.

J’ai été tout à fait impressionné par la qualité de la vidéo de la caméra améliorée, mais le son semblait toujours grêle. Je préfère écouter de la musique en haute qualité, ce qui ne laisse que les appels téléphoniques, les photos et les vidéos.

Peut-être que je ne suis pas le marché cible, ou peut-être que je suis trop exigeant : montrez-moi une paire de lunettes intelligentes qui sont confortables mais qui peuvent m’indiquer les directions du GPS pendant que je marche ou fais du vélo et je sortirai peut-être mon portefeuille.

Mais aujourd’hui, même en 2023, nous ne semblons pas plus proches de cette réalité qu’il y a dix ans avec les Google Glass.