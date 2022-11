Lunettes Apple AR : rumeurs sur la date de sortie, le prix et les spécifications

Les lunettes AR d’Apple font l’objet de rumeurs depuis un certain nombre d’années, mais une multitude de rumeurs suggèrent que nous pourrions les voir sortir dans les prochaines années.

Selon les rumeurs, les lunettes seraient le produit AR de deuxième génération d’Apple après la sortie du casque AR / VR plus traditionnel dont la sortie est prévue en 2023. Les rapports suggèrent qu’Apple utilisera les données recueillies à partir du casque de première génération pour développer davantage l’AR à part entière lunettes, qui pourraient sortir en 2025 ou 2026.

Jon Prosser, qui est devenu célèbre sur Internet en 2020 avec une rafale de prédictions iPhone semi-précises, s’est rendu sur YouTube pour détailler tout ce qu’il sait sur les lunettes AR haut de gamme.

Dans un reportage vidéo, Prosser fournit des détails clés sur ce qu’il prétend être appelé Apple Glass, y compris les principales caractéristiques, les éléments de conception, les prix et les informations de sortie – bien qu’une bonne dose de spéculation doive être appliquée en tant que divers éléments de la vidéo, y compris le 2020 l’annonce, se sont révélées par la suite incorrectes. De plus, nous sommes encore à des années de la sortie et beaucoup de choses peuvent changer dans le développement.

Combiné avec d’autres rumeurs récentes, nous décomposons tout ce que vous devez savoir sur les lunettes AR haut de gamme de deuxième génération d’Apple, provisoirement surnommées Apple Glass.

À quoi s’attendre des lunettes AR d’Apple

Quand il s’agit de lunettes AR, il y a un produit qui vient à l’esprit : Google Glass. Mais alors que l’option de Google était un peu trop science-fiction pour les consommateurs et a ensuite été mise en conserve, Prosser affirme que l’option d’Apple est censée ressembler à une paire de lunettes de tous les jours et, en tant que telle, peut être utilisée avec votre prescription de lunettes (si vous en avez une) .

C’est un changement radical par rapport à la conception supposée des lunettes de ski du casque AR / VR de première génération d’Apple qui devrait sortir l’année prochaine.

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de détails sur les dimensions des lunettes, Prosser affirme avoir vu un prototype avec un corps en plastique, bien qu’il soit convaincu que le matériau changera avant la diffusion publique.

Surtout, l’Apple Glass n’aura pas cet étrange bloc de verre présenté sur Google Glass, selon Prosser. Comme le prévoyaient les films futuristes des années 90, les lunettes AR d’Apple comporteront des écrans dans les deux objectifs. Ces écrans ne sont apparemment visibles que par le porteur, ce qui signifie que ceux qui vous entourent ne peuvent pas espionner les messages entrants lorsqu’ils vous parlent.

Selon la publication japonaise Nikkan Kogyo Shimbun, c’est Sony qui a été chargé de fournir à Apple des micro-écrans OLED pour les prochaines lunettes AR. Selon FRAMOS, un fournisseur de technologies de vision embarquées, les micro-écrans OLED de Sony sont petits mais puissants, offrant des taux de réponse ultra-rapides, une large gamme de couleurs et une faible réflectance, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans les lunettes AR.

Surtout, Prosser affirme qu’il n’y a pas de caméra embarquée comme Google Glass, qui est devenue le centre des problèmes de confidentialité quelques jours après le lancement de l’édition Explorer, et utilisera à la place un capteur LiDAR comme celui des dernières gammes iPhone et iPad Pro pour détecter le monde autour. ce.

C’est un kit de haute technologie qui peut détecter avec précision la profondeur en faisant rebondir la lumière sur un sujet et en enregistrant le temps nécessaire pour que la lumière revienne, et est similaire à la technologie utilisée dans les prototypes de voitures autonomes. Nous expliquons ce qu’est LiDAR et ce qu’il fait sur l’iPhone séparément pour les personnes intéressées.

Selon le rapport de Prosser, l’équipe Glass d’Apple utilise toutes les données générées par les scanners iPad Pro LiDAR pour améliorer l’expérience AR et devrait désormais élargir les modèles d’iPhone Pro qui disposent également de la technologie.

Outre la possibilité de placer correctement des artefacts numériques dans le monde réel, il est probable que le LiDAR sera également utilisé pour détecter les gestes orientés vers l’avant pour la saisie, ainsi que la saisie de gestes tactiles sur les lunettes.

Le seul inconvénient des écrans Glass, au stade actuel du prototypage, est qu’ils ne peuvent pas fonctionner avec des verres teintés, ce qui signifie que vous ne pourrez peut-être pas obtenir une paire de lunettes de soleil Apple au lancement.

Les lunettes ne sont ni grandes ni techniques, alors comment sont-elles alimentées ? Prosser a déclaré qu’il comportera une batterie intégrée (chargée via un chargeur sans fil, pas lorsqu’elle est pliée mais étendue et placée à l’envers) mais lorsqu’il s’agit d’alimenter l’interface utilisateur tribord de Glass, tout se fera via votre iPhone .

Ce n’est pas une énorme surprise, étant donné que la même chose s’est produite avec l’Apple Watch de première génération, et il est probable que cela changera avec les versions ultérieures d’Apple Glass au fil des ans. Mais n’allons pas trop loin devant nous ici !

Cela est étayé par un rapport de Bloomberg affirmant que les prochaines lunettes AR fonctionneront « rOS », ou Reality Operating System, basé sur le système iOS d’Apple pour les iPhones, et suggère également que l’iPhone fera la plupart des démarches malgré la prétendue présence d’une Apple Watch. -esque SoC.

Combien coûteront les lunettes AR d’Apple ?

La possibilité d’alimenter les lunettes AR via l’iPhone signifie qu’Apple peut maintenir le prix bas, en fait. Il est facile de supposer qu’une technologie futuriste comme celle-ci coûtera plus de 1000 £ / 1000 $, en particulier dans un monde où les iPhones et iPads haut de gamme se vendent au même prix qu’un MacBook Pro, mais Prosser affirme qu’il sera étonnamment abordable à seulement 499 $ (probablement 499 £ au Royaume-Uni).

C’est pour le modèle « de base », suggérant qu’il pourrait y avoir des variantes plus chères — peut-être avec des matériaux différents, comme la gamme Apple Watch — mais on ne sait pas s’il y aura des différences dans les fonctionnalités comme la gamme iPhone.

Quoi qu’il en soit, c’est un prix incroyablement bas qui permettra à Apple de renforcer sa position en tant que l’un des plus grands fournisseurs de contenu AR sur le marché.

L’App Store regorge déjà de contenu AR qui conviendrait sans doute plus à une paire de lunettes qu’à un iPhone ou un iPad, et au moment où les spécifications Apple Glass arriveront, il aura une multitude de contenus AR conçus pour le premier- casque gen AR/VR prêt à l’emploi.

Quand les lunettes AR d’Apple sortiront-elles ?

Bien sûr, la plus grande question tourne autour de la sortie : quand verrons-nous probablement les lunettes AR officiellement révélées ? Prosser a affirmé qu’Apple souhaitait initialement présenter l’Apple Glass comme une annonce “One More Thing” aux côtés de l’iPhone 12 en octobre 2020, mais comme nous le savons maintenant, cela ne s’est pas produit.

Cette date de sortie a toujours semblé extrêmement ambitieuse, d’autant plus que nous n’avons pas encore vu le casque AR/VR de première génération d’Apple, qui est largement considéré comme le précurseur des lunettes AR à part entière d’Apple.

En fait, des rumeurs récentes suggèrent que le casque AR / VR de première génération a été retardé jusqu’en 2023 en raison de problèmes de production et de surchauffe, il n’est donc pas surprenant que l’Apple Glass n’ait pas été une surprise ” One More Thing ” chez Apple. Événements 2022.

Des sources de Bloomberg suggèrent que les lunettes en étaient aux tout premiers stades de développement en 2021 et ont été décrites comme étant “dans plusieurs années” malgré le plan initial d’Apple de sortir les lunettes AR dès 2023.

Un rapport d’iDropNews suggère que les lunettes AR ont un objectif de sortie interne de 2026, mais cela pourrait encore glisser en fonction du développement.

C’est un délai soutenu par Jeff Pu, analyste de Haitong International Tech Research, qui affirme que les lunettes AR ont été “reportées à 2025-2026, en raison de problèmes de conception”.

Un lancement en 2025 ou 2026 semble beaucoup plus probable, bien que cela signifie que nous sommes encore loin des lunettes Apple AR à part entière. Mais bon, au moins, nous avons le casque AR/VR à attendre en attendant, n’est-ce pas ?

