Lunette arrière – Tribune BMX Racing / architectes hyperSity

300 m²



2022



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : VMZINC



Yang Shi



Description textuelle fournie par les architectes. Le site est situé dans le site pittoresque de Zhulongshan à Rizhao, dans la province du Shandong. C’est un champ ouvert entre les montagnes et la mer. Il appartient à l’origine au territoire des colonies des plaines environnantes et possède un vaste champ aux couleurs de la mer et du ciel. Le village paisible a été choisi comme arène de BMX et terrain d’entraînement compétitif pour les Jeux provinciaux en 2022, équipé d’une tribune. D’une part, c’est le point culminant à côté du terrain de BMX où l’arbitre se tient sur le point culminant pour regarder et juger le match, et la vision doit être suffisamment large. Dans le même temps, le projet de tribunes BMX est également une opportunité de développement pour la campagne à l’ère de l’après-course, en introduisant de nouvelles personnes dans la campagne.

Dans le contexte d’une campagne générique, cette pratique architecturale tente de prendre les matériaux de construction courants utilisés par les agriculteurs qui construisent leurs propres maisons et de les reconstruire en un nouveau prototype d’architecture rurale. En raison de son emplacement à la limite entre le terrain de jeu et les terres agricoles, l’ouverture du bâtiment fait face aux cultures de blé et de sorgho, en direction de la chaîne de montagnes Zhulongshan, et la zone relativement fermée du côté nord est laissée à la plate-forme où se trouve l’arbitre. peut déterminer le jeu. Les premier et deuxième étages du bâtiment bénéficieront d’une excellente surface paysagère, tant la vue que la lumière sont dans le meilleur état.

Le tube central noir est l’espace de service de l’ensemble du bâtiment, intégrant le service de bar et l’équipement CVC. À mesure qu’il s’étend jusqu’au deuxième étage, il devient très étroit, permettant à la lumière d’entrer par la lucarne, créant un espace de méditation avec un sensation d’emballage. Toute la terrasse du deuxième étage est composée d’une “fenêtre” sous différents angles, selon les différents angles de la “fenêtre” ouverte dans toutes les directions, pour encadrer les différents effets de ce paysage.

Le bâtiment de la tribune, qui adosse la montagne et regarde la mer, comporte cinq trous face aux cinq mondes, et différentes scènes représentent différentes demandes et désirs. Le côté le plus critique est le côté face à la lunette arrière, qui crée les sports les plus en vogue et communauté dynamique de sports de compétition pour les jeunes en urbanisation en créant des événements sportifs riches et positifs, de manière à faciliter l’intégration des ressources foncières telles que les terres forestières et les terres de montagne par le gouvernement et le capital ultérieurs.

Le paysage agricole est intelligemment transformé en un canal permettant de développer de la valeur commerciale. Toute la tribune est donc un stimulateur cardiaque au milieu de ces deux scènes divisées. Il condense les intérêts de toutes les parties dans un espace d’installation, et sa fonction de stimulateur cardiaque en tant que coagulateur social le stimulera grandement, de sorte que toutes les ressources à travers le temps et l’espace, à travers les classes, à travers les personnes et à travers les saisons puissent être intégrées sur une scène flottante. .